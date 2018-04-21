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Эксперты ОЗХО посетили сирийскую Думу
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Эксперты ОЗХО посетили сирийскую Думу 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперты ОЗХО в субботу посетили сирийский город Дума, чтобы собрать образцы в одном из мест предполагаемой химатаки 7 апреля 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.
«ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит дальнейшие шаги, в том числе, возможность повторного посещения Думы», — говорится в пресс-релизе на сайте ОЗХО.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что специалисты ОЗХО в субботу утром выехали в город Дума.
Запад обвиняет сирийские правительственные силы в химической атаке в Думе. Россия опровергает информацию о применении бомбы с хлором. В ночь на 14 апреля британские, американские и французские самолеты выпустили 105 ракет менее чем за 10 минут по территории Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.
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