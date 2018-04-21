Крым готов принять сирийских детей на реабилитацию

"Нам кажется, может быть востребован вопрос реабилитации и лечения для граждан Сирийской Республики, для детей прежде всего. Мы готовы совместно с федеральными структурами с представителями органов власти Сирии включиться в процесс организации, достаточные мощности на территории Республики [Крым] для этого есть. Если говорить о детском отдыхе, то это прежде всего международный детский центр «Артек», но не только он", — сказал Волченко.

Также в ходе конференции было решено создать российско-сирийскую рабочую группу, которая будет собираться раз в три месяца, а на ЯМЭФ ежегодно подводить итоги работы.