Крым готов принять сирийских детей на реабилитацию 

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Республика Крым готова принять сирийских детей, а также взрослых граждан Сирийской Арабской Республики, на реабилитацию. Об этом в субботу в ходе конференции «Экономическое развитие Сирии» в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
"Нам кажется, может быть востребован вопрос реабилитации и лечения для граждан Сирийской Республики, для детей прежде всего. Мы готовы совместно с федеральными структурами с представителями органов власти Сирии включиться в процесс организации, достаточные мощности на территории Республики [Крым] для этого есть. Если говорить о детском отдыхе, то это прежде всего международный детский центр «Артек», но не только он", — сказал Волченко.
Также в ходе конференции было решено создать российско-сирийскую рабочую группу, которая будет собираться раз в три месяца, а на ЯМЭФ ежегодно подводить итоги работы.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.