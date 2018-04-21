Крым готов помогать Сирии в судостроении, импорте товаров и реабилитации детей

ЯЛТА, 21 апреля. / ТАСС /. Сирийская Арабская Республика после войны остро нуждается в промышленных предприятиях, восстановлении транспортной отрасли, сельскохозяйственных удобрениях и организации путей экспорта и импорта товаров.

Республика Крым готова предложить помощь сирийским судостроительным заводам и другим предприятиям, морским портам и даже санаториям, было заявлено на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), где ранее уже состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, промышленности, рекреации и туризма. Обсуждение возможностей для будущего сотрудничества стало главной темой конференции «Экономическое развитие Сирии», прошедшей в субботу в рамках ЯМЭФ.

Приоритеты восстановления

Участие в обсуждении приняли не только власти Крыма и российские эксперты, но и представители Сирийской Арабской Республики. «Мы сегодня находимся на пороге победы над терроризмом и экономическим возрождением страны. И те, кто принимал участие в этой победе, должны иметь возможность участвовать в восстановлении Сирии. И Россия — в начале списка», — отметил посол Сирии в РФ Риад Хаддад.

По словам председателя союза промышленных палат Сирии Фареса аш-Шихаби, в числе приоритетных задач, стоящих перед страной, создание банков, страховых компаний и предприятий с привлечением иностранного капитала, восстановление энергетики и транспортного сообщения, организация импорта сырья и продукции из Сирии, а также поставок продуктов и других необходимых товаров в республику из-за рубежа. Так, министр экономики и внешней торговли Мухаммед Самир Халиль отмечал, что Сирия нуждается в лекарствах, растительных маслах, пряже, бумаге, изделий из пластмассы и стекла, батарейках, сухом молоке и осветительной аппаратуре, в будущем производство этих товаров возможно восстановить.

"Предприятия Республики Крым могут принять участие в восстановлении Сирии по ряду направлений, причем это сотрудничество, уверен, будет выгодно обеим сторонам", — сообщил на конференции министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта

Отремонтировать и произвести

По данным торгово-промышленной палаты РФ одним из направлений сотрудничества может стать судостроение — сейчас более 2 тыс. судов, нуждающихся в капитальном и текущем ремонте.

"Базовой отраслью крымской промышленности мы считаем машиностроительный комплекс, локомотивом которой мы считаем предприятия оборонно-промышленного комплекса и судостроения. Судостроительный завод «Залив» — уникальное в своем роде предприятие для России осуществляет строительство судов любого класса и назначения, готов строить танкеры и сухогрузы любого класса и водоизмещения. Завод «Море», находящийся в городе Феодосии , сегодня предприятие готово приступить к строительству в интересах сирийских партнеров рыболовецких судов и судов по линии военно-технического сотрудничества", — сказал Васюта.

Он добавил, что возможно сотрудничество и в других отраслях. «Большой сегмент нашей промышленности составляют химические предприятия. Крымские предприятия готовы использовать фосфаты, добываемые в Сирийской Арабской Республике, что позволит создать значительный встречный поток товаров», — привел пример министр.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко добавил, что регион готов принять жителей Сирии на реабилитацию. В том числе для детей возможны поездки в международный детский центр «Артек».

Самый короткий путь

В Крыму в настоящее время функционируют несколько портов, основные из которых расположены в Феодосии, Евпатории и Ялте. «Транспортный маршрут из российского Крыма в Сирию самый короткий маршрут и он, надеемся, будет способствовать активизации [товарооборота]», — отметил в своем выступлении Васюта.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко отметил, что сейчас организуются поставки продовольствия и муки из России в Сирию, а в обратном направлении — фруктов и сухофруктов, готовятся поставки машин и оборудования. Пока основным российским портом для сообщения с Сирией является Новороссийск

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов отметил, что в Крыму может быть создан зерновой хаб для поставок зерна в Сирию и пройдет большое число грузопотоков. Причем благодаря открытию в этом году автомобильного сообщения между Крымом и остальной частью России, порты Крыма могут приобрести значение для всей страны. «Все те товарные потоки, о которых упоминалось, вся та продукция, которая производится в Сирии, продукция, которая производится в Крыму — это все может приобрести характер постоянно действующей транспортной линии», — уверен он.

Мурадов также отметил, что в будущем возможно возобновление пассажирского сообщения между Сирией и Крымом.

Поиск партнеров

Министр экономического развития Крыма Наталья Чабан, выступая на конференции, подчеркнула, что Крым может быть «не только удобным мостом между Россией и Сирией». Сейчас республика позиционирует себя как место, где выгодно работать российским компаниям (в том числе за счет Свободной экономической зоны, предполагающей ряд льгот для резидентов), а также как надежная площадка для международного сотрудничества.

" [Крым может] стать базой для формирования надежной инфраструктуры, которая может быть и совместной. Например, [может стать площадкой для взаимодействия Сирии] с Германией — Германия предлагает содействовать развитию САР. Соответственно, [Крым может] быть надежным базисом для других стран, которые могут работать с Сирией", — заверила министр.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов , отметил, что удачным оказался опыт взаимодействия представителей региона и Сирии на Ялтинском форуме. В рамках подписанного на ЯМЭФ меморандума с Сирийской Арабской Республикой намечено заключить соглашений на сумму более 60 млрд рублей, в том числе по таким направлениям как сельское хозяйство, промышленность, рекреация и туризм.

Сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ и общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров , озвучивая проект декларации конференции, сообщил, что предлагается создать специальные рабочие группы, которые будут отвечать за различные направления сотрудничества и собираться не реже, чем раз в квартал, а также предложение ежегодно в рамках форума проводить их общее собрание и подводить итоги работы.

"Идет речь о восстановлении Сирии, где затраты до 200-400 млрд долларов. И, конечно, здесь для российских компаний, которые пожелают инвестировать в Сирию, работы на несколько десятков лет. И это ниша, которую занимает Россия, Крым, ЯМЭФ, — она неоценима", — сказал Назаров журналистам.

О форуме

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходил с 19 по 21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.