Силовики ликвидировали террориста на Ставрополье 

Сторонник сирийских террористов, готовивший взрывы на Ставрополье, убит при задержании, сообщили STAV.AF.RU в ФСБ России.
Мужчина присягнул главарю запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство» Абу Бакру аль-Багдади и планировал резонансные теракты. Он собирался атаковать региональные органы власти и безопасности.
21 апреля террориста попытались задержать, но он оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью. На месте боя нашлись обрез ружья 16 калибра с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей, флаг ИГ, рукописный текст с присягой и схемы расположения подходов к зданиям правительства Ставропольского края и краевого управления ФСБ России.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.