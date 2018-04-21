Силовики ликвидировали террориста на Ставрополье

21 апреля террориста попытались задержать, но он оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью. На месте боя нашлись обрез ружья 16 калибра с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей, флаг ИГ, рукописный текст с присягой и схемы расположения подходов к зданиям правительства Ставропольского края и краевого управления ФСБ России.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.