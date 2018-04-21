В Ливадии подписали меморандум о взаимном сотрудничестве Крыма и Латакии

ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости . Меморандум о намерениях развивать торгово-экономическое сотрудничество, дружеские связи в сфере культуры, туризма, спорта, строительства, защиты окружающей среды и взаимодействия органов власти Крыма и провинции Латакия ( Сирия ) подписан в Ливадийском дворце в Ялте.

Подписи поставили глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор провинции Латакия Ибрагим Худер Аль-Салем.

Конференция «Экономическое развитие Сирии» проходит в рамках Ялтинского международного экономического форума в субботу в Ливадийском дворце в Ялте. В ней принимают участие представители властей, предприниматели Крыма и члены сирийской делегации. Возглавляет делегацию САР в Крыму министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль.

"С целью укрепления и развития сотрудничества стороны намерены разработать и подписать соглашение между республикой Крым и провинцией Латакия о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательствами сторон", — сказано в документе.

Время и место заключения соглашения будет определено дополнительно после консультаций сторон, сказано в меморандуме.