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В Ливадии подписали меморандум о взаимном сотрудничестве Крыма и Латакии
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В Ливадии подписали меморандум о взаимном сотрудничестве Крыма и Латакии 

РИА Новости 1 час назад
ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости. Меморандум о намерениях развивать торгово-экономическое сотрудничество, дружеские связи в сфере культуры, туризма, спорта, строительства, защиты окружающей среды и взаимодействия органов власти Крыма и провинции Латакия (Сирия) подписан в Ливадийском дворце в Ялте.
Подписи поставили глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор провинции Латакия Ибрагим Худер Аль-Салем.
Конференция «Экономическое развитие Сирии» проходит в рамках Ялтинского международного экономического форума в субботу в Ливадийском дворце в Ялте. В ней принимают участие представители властей, предприниматели Крыма и члены сирийской делегации. Возглавляет делегацию САР в Крыму министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль.
"С целью укрепления и развития сотрудничества стороны намерены разработать и подписать соглашение между республикой Крым и провинцией Латакия о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательствами сторон", — сказано в документе.
Время и место заключения соглашения будет определено дополнительно после консультаций сторон, сказано в меморандуме.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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