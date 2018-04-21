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Сирия представила 26 строительных проектов, по которым надеется на помощь России
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Сирия представила 26 строительных проектов, по которым надеется на помощь России 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Сирия представила 26 строительных проектов, для реализации которых надеется получить помощь российских партнеров, сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко в субботу на конференции «Экономическое развитие Сирии» в рамках Ялтинского международного экономического форума.
Ранее представители Сирии отмечали, что при восстановлении страны после войны понадобятся серьезные зарубежные инвестиции и создание предприятий с иностранным участием. В этих вопросах Сирия надеется на помощь РФ.
"Момент, который был бы полезен, в том числе и крымчанам, где они могли бы принять серьезное участие — стройка в Сирии, восстановление городов. Сейчас мы от сирийской стороны имеем 26 проектов, которые нам уже представили", — сказал Падалко.
Он уточнил, что 10 из 26 проектов «связаны с большой стройкой». «И точно абсолютно, что можно эти проекты осилить, если Российской Федерации там, на вашей [сирийской] земле будет сделано три-четыре сильных треста с техникой, с инженерией, со всем необходимым», — считает вице-президент ТПП.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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