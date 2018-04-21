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Ялта и Латакия стали городами-побратимами
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Ялта и Латакия стали городами-побратимами 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Ялта и приморский сирийский город Латакия подписали соглашение о побратимстве, сообщает администраци Ялты. Подписание состоялось в Сирии.
Подписи под соглашением поставили заместитель главы администрации города Ялта Михаил Антошкин и генеральный секретарь провинции Латакия Рафаат Мохаммед.
"21 апреля в спортивном комплексе средиземноморских Олимпийских игр в городе Латакии провинции Латакия, несмотря на проливной дождь, состоялось историческое и знаковое международное мероприятие по открытию памятного знака «Аллея российско-сирийской дружбы», высадка оливковой аллеи и подписание соглашения о побратимских связях между муниципальным образованием городского округа Ялта и городом Латакия провинции Латакия", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал губернатор Латакии Ибрагим аc-Салем, который прибыл в составе делегации на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) соглашение о побратимстве Ялты и Латакии поможет развитию морских перевозок между Сирией и Россией. По словам губернатора, Латакия отличается транспортной доступностью, там есть железные и автодороги, аэропорт, что «играет важную роль в развитии региона как центра экономики, несколько российских компаний уже проинвестировали туристические проекты».
В среду делегация из Сирии в составе около 80 человек прибыла в Крым. В нее вошли представители правительства и бизнесмены.
В субботу в рамках ЯМЭФ проходит первая международная Ялтинская конференция, посвященная проблеме послевоенной реконструкции Сирии. И после этого завершается работа IV Ялтинского международного экономического форума. Главная его тема в этом году — «Будущее мира. Будущее России». В рамках форума ожидается подписание соглашений на сумму свыше 100 млрд рублей.
ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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