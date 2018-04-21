Ялта и Латакия стали городами-побратимами

ЯЛТА , 21 апреля. / ТАСС /. Ялта и приморский сирийский город Латакия подписали соглашение о побратимстве, сообщает администраци Ялты. Подписание состоялось в Сирии

Подписи под соглашением поставили заместитель главы администрации города Ялта Михаил Антошкин и генеральный секретарь провинции Латакия Рафаат Мохаммед.

"21 апреля в спортивном комплексе средиземноморских Олимпийских игр в городе Латакии провинции Латакия, несмотря на проливной дождь, состоялось историческое и знаковое международное мероприятие по открытию памятного знака «Аллея российско-сирийской дружбы», высадка оливковой аллеи и подписание соглашения о побратимских связях между муниципальным образованием городского округа Ялта и городом Латакия провинции Латакия", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал губернатор Латакии Ибрагим аc-Салем, который прибыл в составе делегации на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) соглашение о побратимстве Ялты и Латакии поможет развитию морских перевозок между Сирией и Россией . По словам губернатора, Латакия отличается транспортной доступностью, там есть железные и автодороги, аэропорт, что «играет важную роль в развитии региона как центра экономики, несколько российских компаний уже проинвестировали туристические проекты».

В среду делегация из Сирии в составе около 80 человек прибыла в Крым . В нее вошли представители правительства и бизнесмены.

В субботу в рамках ЯМЭФ проходит первая международная Ялтинская конференция, посвященная проблеме послевоенной реконструкции Сирии. И после этого завершается работа IV Ялтинского международного экономического форума. Главная его тема в этом году — «Будущее мира. Будущее России». В рамках форума ожидается подписание соглашений на сумму свыше 100 млрд рублей.

ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.