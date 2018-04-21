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ТПП РФ: Представители бизнеса обсуждают ремонт и обслуживание сирийских судов
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ТПП РФ: Представители бизнеса обсуждают ремонт и обслуживание сирийских судов 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Представители бизнес-сообществ России и Сирии обсуждают план по ремонту и обслуживанию сирийских судов, сообщил вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко.
"Хотел сказать о том, где Крым может поучаствовать — это судостроение. У сирийцев сейчас более двух тысяч судов, нуждающихся в капитальном и текущем ремонте. Нужна инженерия — не просто отремонтировать суда, но нужны школы, чтобы люди на месте овладевали морским делом. Такой план у нас есть совместного взаимодействия, и мы бы хотели, чтобы он был поддержан", — отметил Падалко, выступая на конференции по экономическому восстановлению Сирии в рамках ЯМЭФ.
Кроме того, он отметил, что с начала года в Дамаске открыто представительство ТПП РФ.
"Торгово-промышленные палаты… в качестве моста, который обеспечивает бизнес конъюнктурной информацией, занимаются услугами, в том числе сертифицированием продукции. В начале этого года ТПП открыла в Дамаске свое представительство, его возглавляет авторитетный сирийский предприниматель, думаю, это будет хорошим подспорьем", — отметил он.
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