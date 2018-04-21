В Дербенте ликвидировали группу боевиков

МАХАЧКАЛА , 21 апр — РИА Новости . Группа боевиков ликвидирована в ходе спецоперации в дагестанском Дербенте , спецоперация продолжается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Режим контртеррористической операции был введен в дагестанском Дербенте и Дербентском районе в субботу в связи с поиском боевиков.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий было заблокировано домовладение, в котором укрываются боевики. По предварительным данным, несколько из них уже ликвидированы, активная фаза спецоперации продолжается", — сказал собеседник агентства.