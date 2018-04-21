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В Дербенте ликвидировали группу боевиков
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В Дербенте ликвидировали группу боевиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
МАХАЧКАЛА, 21 апр — РИА Новости. Группа боевиков ликвидирована в ходе спецоперации в дагестанском Дербенте, спецоперация продолжается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Режим контртеррористической операции был введен в дагестанском Дербенте и Дербентском районе в субботу в связи с поиском боевиков.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий было заблокировано домовладение, в котором укрываются боевики. По предварительным данным, несколько из них уже ликвидированы, активная фаза спецоперации продолжается", — сказал собеседник агентства.
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