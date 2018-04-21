Ещё
НАК опубликовал видео ликвидации боевиков в Дербенте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАК опубликовал видео ликвидации боевиков в Дербенте 

Москва24 21 апреля 2018
Фото: Москва24
НАК опубликовал видеозапись проведения контртеррористической операции в Дагестане, в ходе которой удалось ликвидировать девять боевиков.
На записи видно, как бойцы спецподразделений захватили дом, где укрывались бандиты. По данным ведомства, они планировали теракт в Дербенте на майские праздники.
Правоохранители обнаружили две группы бандитов, однако на предложение сдаться те открыли огонь из автоматического оружия. В результате их нейтрализовали. В ходе операции один сотрудник спецназа получил легкое ранение.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.
21 апреля ФСБ ликвидировала террориста запрещенной в России организации "Исламского государства", который планировал теракты в зданиях правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности. Террорист планировал целую серию терактов с применением самодельной взрывчатки.
Москва24: последние новости
В Великобритании назвали "бесстыдной ложью" заявление Минобороны РФ о провокации в Думе Российские военные обнаружили в городе Дума лабораторию и склад химикатов боевиков ВВС Ирака нанесли удары по позициям ИГ в Сирии
Комментарии  Ещё 66 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр351
Арестован главный экономист ЦБ72
Армения может уйти от России367
«Это контрольный выстрел в голову»95
Порошенко обратился с просьбой к националистам74
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
00:51
Семья Принса нашла виновных в его смерти
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение