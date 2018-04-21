НАК опубликовал видео ликвидации боевиков в Дербенте 

НАК опубликовал видеозапись проведения контртеррористической операции в Дагестане, в ходе которой удалось ликвидировать девять боевиков.
На записи видно, как бойцы спецподразделений захватили дом, где укрывались бандиты. По данным ведомства, они планировали теракт в Дербенте на майские праздники.
Правоохранители обнаружили две группы бандитов, однако на предложение сдаться те открыли огонь из автоматического оружия. В результате их нейтрализовали. В ходе операции один сотрудник спецназа получил легкое ранение.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.
21 апреля ФСБ ликвидировала террориста запрещенной в России организации "Исламского государства", который планировал теракты в зданиях правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности. Террорист планировал целую серию терактов с применением самодельной взрывчатки.