НАК опубликовал видео ликвидации боевиков в Дербенте

НАК опубликовал видеозапись проведения контртеррористической операции в Дагестане , в ходе которой удалось ликвидировать девять боевиков.

На записи видно, как бойцы спецподразделений захватили дом, где укрывались бандиты. По данным ведомства, они планировали теракт в Дербенте на майские праздники.

Правоохранители обнаружили две группы бандитов, однако на предложение сдаться те открыли огонь из автоматического оружия. В результате их нейтрализовали. В ходе операции один сотрудник спецназа получил легкое ранение.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.