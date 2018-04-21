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Сирия рассчитывает на инвестиции в сфере легкой промышленности
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Сирия рассчитывает на инвестиции в сфере легкой промышленности 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Сирия заинтересована в восстановлении предприятий легкой промышленности. Об этом заявил в субботу министр экономики и внешней торговли Мухаммед Самир Халиль на конференции «Экономическое развитие Сирии» в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
"Нам нужно восстанавливать производство продукции ежедневного потребления, так как мы по-прежнему вынуждены импортировать многие товары", — сказал он.
Министр, в частности, назвал лекарства, растительные масла, пряжу, бумагу, изделия из пластмассы и стекла, батарейки, сухое молоко и осветительную аппаратуру. По его словам, в арабской республике есть возможность возобновить производство упомянутой продукции.
"Любой бизнесмен, который изъявит желание работать в Сирии, получит поддержку правительства и деловых кругов", — подчеркнул Халиль.
4-й ЯМЭФ проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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