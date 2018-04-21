Сирия рассчитывает на инвестиции в сфере легкой промышленности

ЯЛТА, 21 апреля. / ТАСС /. Сирия заинтересована в восстановлении предприятий легкой промышленности. Об этом заявил в субботу министр экономики и внешней торговли Мухаммед Самир Халиль на конференции «Экономическое развитие Сирии» в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Нам нужно восстанавливать производство продукции ежедневного потребления, так как мы по-прежнему вынуждены импортировать многие товары", — сказал он.

Министр, в частности, назвал лекарства, растительные масла, пряжу, бумагу, изделия из пластмассы и стекла, батарейки, сухое молоко и осветительную аппаратуру. По его словам, в арабской республике есть возможность возобновить производство упомянутой продукции.

"Любой бизнесмен, который изъявит желание работать в Сирии, получит поддержку правительства и деловых кругов", — подчеркнул Халиль.