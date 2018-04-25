Замглавы МИД РФ обсудил с заместителем генсека ООН борьбу с терроризмом и криминалом 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов и заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Юрий Федотов в среду обсудили противодействие террористическим и криминальным угрозам глобального характера. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам их беседы в Сочи на полях IX Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"В ходе встречи стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов противодействия террористическим и криминальным угрозам глобального характера, — отметили в дипведомстве. — Подтверждена нацеленность на дальнейшее наращивание международного сотрудничества в сфере борьбы с наркотрафиком и транснациональной оргпреступностью, которые все чаще становятся источниками подпитки международного терроризма".