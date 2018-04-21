В ООН рассказали о потерях среди мирных жителей в конфликте на Украине

МОСКВА , 21 апр — РИА Новости . Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) сообщает, что с начала конфликта на Украине погибли более 2500 тысяч мирных жителей, еще девять тысяч пострадали.

"Более 2540 мирных жителей погибли, девять тысяч пострадали с начала военных действий на Украине четыре года назад. Число погибших растет почти каждый день", — сообщается в заявлении УКГВ в Twitter.

#Украина: 4 года войны унесли более 2 540 жизней мирных граждан и искалечили свыше 9 000 человек. Число погибших увеличивается практически каждый день https://t.co/XY1EZYj1MO

— ООН (@UnitedNationsRU) 20 апреля 2018 г.