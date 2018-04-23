Генсек ООН сообщил о 50 погибших мирных жителях в результате авиаударов в Йемене

ООН , 23 апреля. / ТАСС /. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник осудил авиаудары ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией Йемене , жертвами которых, по информации всемирной организации, стали по меньшей мере 50 мирных жителей. Как заявили в канцелярии генсека, он выражает «глубочайшие соболезнования семьям и друзьям убитых», а также призывает провести быстрое и эффективное расследование этих инцидентов.

"Генеральный секретарь решительно осуждает авиаудары по свадебной процессии в Хадже и по автомобилям с гражданскими лицами в Таизе, в результате которых, по поступающим сообщениям, погибли по меньшей мере 50 мирных жителей, включая детей, и десятки людей получили ранения", — говорится в сообщении.

Административный глава ООН напомнил всем сторонам конфликта в Йемене, что международное гуманитарное право обязывает их защищать мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. «Он призывает к проведению быстрого, эффективного и открытого расследования», — говорится в коммюнике.

Ранее агентство SABA сообщило о том, что в результате ударов ВВС коалиции в провинции Хаджа на северо-западе Йемена погибли по меньшей мере 33 человека, еще 55 получили ранения. По информации телеканала Al Masirah, снаряды попали по дому, где праздновали свадьбу.

Незадолго до удара коалиции сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) запустили две ракеты в сторону Саудовской Аравии. По сообщениям телеканала Al Arabiya, силы ПВО королевства перехватили и уничтожили одну из ракет, другая упала в пустынной местности.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин.