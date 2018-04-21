Аллеи дружбы России и Сирии заложили в Ялте и Латакии

ЯЛТА, 21 апреля. / ТАСС /. Аллеи российско-сирийской дружбы заложили в субботу в Никитском ботаническом саду в Ялте и в Олимпийском парке сирийской Латакии. Закладка аллей состоялась в рамках Ялтинского международного экономического форума, передает корреспондент ТАСС.

Аллея в Ялте расположена на территории метеостанции Никитского ботанического сада. В субботу в торжественной обстановке высадили первые 50 олив, привезенных из Сирии , еще 50 саженцев проходят карантин. В это же время была заложена оливковая аллея в сирийской Латакии . На ней высаживаются, в частности, саженцы оливковых деревьев, доставленные из Никитского ботанического сада на прошлой неделе.

"Друзья из Сирии хорошо знают, что такое борьба за мир, что такое борьба с международным терроризмом, сколько жертв положено на алтарь этой борьбы. Олива — это дерево мира, и закладка такой аллеи становится очень важным, очень символичным и актуальным [событием] для наших отношений с Сирией, для самой Сирии и для всего мира. Мне хочется верить, что все те тысячи лет, сколько будут расти деревья, на нашей крымской земле и на многострадальной земле Сирии воцарится мир", — сказал на торжественной церемонии в Ялте постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов

Он добавил, что готовится подписание соглашения о побратимстве Латакии и Ялты. В субботу в рамках ЯМЭФ пройдет конференция, посвященная восстановлению Сирии после войны, в том числе — при содействии РФ . «Форум является пионером в обсуждении этого важного вопроса, который стал на повестку дня после длительной семилетней борьбы сирийского народа», — отметил Мурадов.

Губернатор Латакии Ибрагим ас-Салем отметил, что дружба Сирии с Россией, а до этого — с СССР, длится уже много лет. В республике очень ценят помощь, которую РФ оказывает в борьбе с терроризмом.

"Но [сотрудничество идет] не только в военном плане — также у нас экономические и торговые отношения, наука. И мы будем продолжать развиваться во всех областях. Эти аллеи, мероприятие, которое [проходит] в Сирии и одновременно в Ялте — это показывает, что отношения очень хорошего уровня во всех отраслях", — уверен он.

О форуме

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.