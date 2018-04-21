В ООН заявили о свыше 2,5 тысячи погибших в Донбассе с 2014 года 

В ходе боевых действий в Донбассе за четыре года погибли свыше 2,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA).
«Более 2540 гражданских лиц погибли и 9000 получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины, начавшихся четыре года назад. Количество погибших увеличивается почти каждый день», — говорится в сообщении.
Ранее в ООН заявили о нехватке средств для оказания гуманитарной помощи жителям Украины.
Также во Всемирной организации сообщили о чрезвычайно высокой минной опасности на Украине.