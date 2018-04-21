Израильская армия готова ответить на любые действия Ирана — глава правительства Израиля

На специальном заседании правительства в Тель-Авиве, посвященном 70-й годовщине образования еврейского государства, Б. Нетаньяху отметил, что израильская армия в состоянии противостоять любым попыткам навредить Израилю.

Министр обороны Авигдор Либерман , инспектируя район на границе с сектором Газа, также подчеркнул, что как израильская армия, так и народ готовы ответить на «угрозы со стороны Ирана».

Отметим, что отношения между Ираном и Израилем в последнее время обострились. Б. Нетаньяху неоднократно повторял, что Израиль ни в коем случае не смирится со стремлением Ирана к военному присутствию в Сирии