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Израильская армия готова ответить на любые действия Ирана — глава правительства Израиля
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Израильская армия готова ответить на любые действия Ирана — глава правительства Израиля 

ИА Синьхуа 1 час назад
Иерусалим, 21 апреля /Синьхуа/ — Израильская армия готова ответить на любые действия Ирана. Каждый, кто попытается навредить израильскому народу, заплатит за это. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
На специальном заседании правительства в Тель-Авиве, посвященном 70-й годовщине образования еврейского государства, Б. Нетаньяху отметил, что израильская армия в состоянии противостоять любым попыткам навредить Израилю.
Министр обороны Авигдор Либерман, инспектируя район на границе с сектором Газа, также подчеркнул, что как израильская армия, так и народ готовы ответить на «угрозы со стороны Ирана».
Отметим, что отношения между Ираном и Израилем в последнее время обострились. Б. Нетаньяху неоднократно повторял, что Израиль ни в коем случае не смирится со стремлением Ирана к военному присутствию в Сирии.
9 апреля в результате воздушного удара по авиабазе в Сирии погибли четыре иранских военнослужащих. Сирия, Иран и Россия заявили о причастности Израиля к ракетному нападению, однако израильская сторона до сих пор не отреагировала на это заявление. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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