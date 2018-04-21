Проблема арабских коммунистов 

Самое удивительное и странное в отношении различных течений на Ближнем Востоке, что арабские коммунисты, при всей их малочисленности и небольшом влиянии, по-прежнему считают, что Москва — их «политическая Кааба», президент Владимир Путин — новый Владимир Ленин, основатель международного коммунистического движения, а Российская Федерация — это Советский Союз! Все это странно, учитывая, сколько коммунистов осталось в России и то, что все они словно сироты на пиру у злодеев, сталкиваются с насмешками, когда время от времени поднимают свои красные флаги, пытаясь возродить то старое, чему больше нет места в настоящий период, являющийся извращённой версией царской эпохи.
Сегодня все арабские коммунистические партии выстроились в один ряд на стороне российского президента и присягнули ему в верности, несмотря на то что, они, вероятно, знают, что после Михаила Горбачева и Бориса Ельцина именно Путин добил коммунистическую партию, отрубил голову социализму и заменил ее диким капитализмом, который сделал богатых богаче, а бедных еще беднее вплоть до того, что голод стал реальностью в этой огромной и богатой стране!
Возможно то, что вызывает наибольшее число вопросов на эту тему, это то, что арабские коммунисты не ограничились тем, что подчинились капиталистической Москве с ее президентом-капиталистом Владимиром Путиным, а также остались верны старому сирийскому режиму и партии Баас, которая существует сегодня разве что на пожелтевших страницах старых дел.
При этом им известно, что Башар Асад присоединил Сирию к Ирану, передал ее России, чтобы эти страны могли делать там все, что хотят. Им известно, что все, что осталось от баасистской прогрессивности — это те бывшие руководители партии, которые вынуждены провести остаток своей жизни в камерах вместе с лидерами коммунистической партии, не примкнувшими к крылу Халеда Багдаша.
Пожалуй, ещё больше удивления вызывает тот факт, что израильская коммунистическая партия «Хадаш» («Демократический фронт за мир и равенство»), большинство членов которой — палестинские арабы, ввиду своей социалистической и атеистической идеологии продолжает оказывать поддержку сирийскому режиму. Самое странное, что депутат-араб Кнессета Айман Уда, который является одним из лидеров этой партии, отказывается верить в то, что армия Асада применила химическое оружие против, как он выразился, «террористов» в Восточной Гуте. Вопреки мнению большей части палестинского народа, он заявил, что сирийская оппозиция — это враг сирийского народа и нет никаких доказательств того, что режим Асада несет ответственность за ужасные события в Думе. Разумеется, данное заявление было негативно воспринято палестинскими арабами.
На самом деле, эта слепота, характерная для арабских коммунистов, также поразила и некоторых других арабов, которые в похожем свете оценивают ситуацию не только в Сирии, но и в Ираке, Йемене и Ливане. Более того, есть те, кто до сих пор считает, что партия Баас по-прежнему правит в сирийском государстве, в то время как хорошо известно, что ей правят Россия и Иран и что они вместе с режимом Башара Асада совершают все эти массовые убийства, происходящие на фоне сектантских столкновений, которые без зазрения совести стал признавать даже сам правящий режим.