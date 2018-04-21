Крымский агрохолдинг планирует в этом году начать поставки пшеницы в Сирию

СИМФЕРОПОЛЬ , 21 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова /. Крупный агрохолдинг «Скворцово» ( Крым ) планирует в 2018 году начать поставки продовольственной пшеницы в Сирию . Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Игорь Полищук на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Компания «Скворцово» планирует провести в субботу переговоры с сирийской делегацией, которая прибыла для участия в ЯМЭФ, о поставках из Крыма в Сирию продовольственной пшеницы.

"Первую пробную партию до 10 тыс. тонн [зерна в год] мы готовы [поставить в Сирию] в этом году Я думаю, что если будет все хорошо, то в течение двух-трех месяцев уже готовы поставлять. Сегодня обсудим вопрос цены, условий поставки, через какие порты", — рассказал Полищук.

Собеседник ТАСС уточнил, что в перспективе компания способна увеличить поставку до 20 тыс. тонн зерна. Также агрохолдинг готов продавать сирийцам яблоки.

"В последующем с учетом наращивания объемов производства зерновых и зернобобовых культур мы планируем поставку до 20 тыс. тонн зерна и планируем в перспективе поставку наших крымских яблок У нас порядка 500 га интенсивных садов, мы планируем, что урожай в 2021 году достигнет 25 тыс. тонн яблок. В рамках этих условий мы готовы сотрудничать [с Сирией] и по яблокам", — заявил Полищук.

Правительственная делегация из Сирии в минувшую среду впервые прибыла в Крым для участия в ЯМЭФ. Ожидается, что в рамках форума в Ялте в субботу пройдет конференция, направленная на обсуждение экономического развития послевоенной Сирии.

Агрохолдинг «Скворцово» создан в 2002 году. Предприятие осуществляет полный (замкнутый) цикл производства сельхозпродукции: от поля до прилавка. Агрохолдинг занимается производством зерно-бобовых культур, а также животноводческой продукции и глубокой мясопереработкой.

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