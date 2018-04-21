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В Сирии ремонтируют дорогу между Гутой и Дамаском
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Начался ремонт дороги, связывающую Восточную Гуту с Дамаском 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Louai Beshara
Начался капитальный ремонт дороги, связывающей населенные пункты Восточной Гуты (в том числе город Дума) с Дамаском.
На месте работают около десяти единиц специальной техники, укладывается новый асфальт. Продолжают восстанавливать дорожную инфраструктуру и в самой Думе, находившейся ранее под контролем исламистов "Джейш аль-Ислам", идут разбор завалов и очистка дорог. Открываются магазины, торговые лавки и точки общественного питания.
Ранее в Минобороны России сообщили, что 13 апреля был полностью завершен вывод боевиков из Думы, всего ее покинули более 21 тысяч боевиков и членов их семей. Город перешел под контроль правительства Сирии.
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 Ещё 4 источника 
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