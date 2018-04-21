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В Сирии начался ремонт дороги из Восточной Гуты в Дамаск
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В Сирии начался ремонт дороги из Восточной Гуты в Дамаск 

Российская Газета 45 минут назад
В Сирии начался капитальный ремонт дороги, связывающей населенные пункты Восточной Гуты с Дамаском. На месте работают почти десять единиц спецтехники, укладывается новый асфальт, сообщает ТАСС.
А в городе Дума, который только недавно освободили от боевиков террористической группировки «Джейш аль-Ислам», ведется разбор завалов и очистка дорог. Там также открываются магазины и точки общественного питания.
Напомним, по данным Министерства обороны России, населенный пункт перешел под контроль правительства Сирии 13 апреля.
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