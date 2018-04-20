В результате авиаудара на юго-западе Йемена погибли по меньшей мере 17 человек

Служащий органов безопасности Йемена на условии анонимности сообщил корр. Синьхуа, что сегодня многонациональная коалиция под эгидой Саудовской Аравии нанесла авиаудар в провинции Таиз. Одна из ракет попала в машину, стоявшую около сельского рынка, в результате погибли по меньшей мере 17 мирных жителей, готовившихся уехать с рынка домой. —0—