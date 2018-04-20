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В результате авиаудара на юго-западе Йемена погибли по меньшей мере 17 человек
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В результате авиаудара на юго-западе Йемена погибли по меньшей мере 17 человек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Эль-Кувейт, 20 апреля /Синьхуа/ — По информации из Адена, многонациональная коалиция под эгидой Саудовской Аравии сегодня нанесла авиадуар в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Ракетный удар пришелся по территории близ одного из рынков провинции, в результате чего по меньшей мере 17 мирных жителей погибли.
Служащий органов безопасности Йемена на условии анонимности сообщил корр. Синьхуа, что сегодня многонациональная коалиция под эгидой Саудовской Аравии нанесла авиаудар в провинции Таиз. Одна из ракет попала в машину, стоявшую около сельского рынка, в результате погибли по меньшей мере 17 мирных жителей, готовившихся уехать с рынка домой. —0—
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