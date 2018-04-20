Ирак выплатит Кувейту очередные $90 млн за ущерб от вторжения в 1990 году

ЖЕНЕВА, 20 апреля. / ТАСС /. Компенсационная комиссия ООН утвердила на своем заседании в Женеве выплату Ираком Кувейту очередной части возмещения в размере 90 млн долларов за ущерб, нанесенный вторжением и оккупацией в 1990-1991 годах. Речь идет о первом после 2014 года транше, поскольку перечисление средств не осуществлялось из-за трудностей, с которыми столкнулся Ирак, заявила в пятницу комиссия.

В ее пресс-релизе отмечается, что «компенсационная комиссия предоставила сегодня в распоряжение правительства Государства Кувейт $90 млн». Выплаты производятся из Компенсационного фонда, «получающего проценты от поступлений, генерируемых от экспорта Ираком нефти и нефтепродуктов». На 2018 год доля отчислений установлена в 0,5%, хотя прежде она была существенно выше.

Это первая выплата по еще не погашенным претензиям с 2014 года, указывает комиссия, подчеркивая, что «ввиду исключительно трудной ситуации в сфере безопасности в Ираке и неординарных бюджетных проблем, Управляющий совет трижды предоставлял правительству Ирака годичную отсрочку по его обязательствам».

Компенсационная комиссия была создана в 1991 году по решению Совета Безопасности (СБ) ООН для рассмотрения претензий по возмещению ущерба, нанесенного вторжением Ирака в Кувейт и последующей семимесячной оккупацией (со 2 августа 1990 года по 2 марта 1991 года) физическим лицам, компаниям, правительству и международным организациям. Всего было получено около 2,7 млн жалоб, их рассмотрение завершилось в 2005 году. Общая сумма зафиксированных комиссией претензий к Ираку составила около $52,4 млрд С учетом суммы в $90 млн, решение по которой было принято в пятницу, комиссия уже дала зеленый свет перечислению $47,9 млрд примерно 1,5 млн истцам, пострадавшим от вторжения и оккупации Кувейта.

В начале 1990 года президент Ирака Саддам Хусейн вследствие резко ухудшившегося финансового положения страны после войны с Ираном (1980-1988) начал выдвигать претензии к соседнему Кувейту в связи с якобы незаконной добычей нефти из приграничного месторождения Румейла. 2 августа 1990 года иракские войска вторглись на территорию Кувейта и оккупировали страну с целью завладеть ее нефтяными ресурсами. ООН квалифицировала агрессию против Кувейта как нарушение международного права, на Ирак были наложены санкции ООН. США и их союзники, получив мандат СБ ООН (резолюция 678 от 29 ноября 1990 года), провели операцию «Буря в пустыне», освободив Кувейт (17 января — 28 февраля 1991 года).