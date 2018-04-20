Коалицию США заподозрили в уничтожении броневиков ЧВК «Вагнера»

Бронемашины БРДМ-2, принадлежащие неофициальным формированиям ЧВК «Вагнера» и «Охотники на ИГ » в Сирии , могли быть уничтожены в ходе февральских обстрелов коалиции во главе с США , сообщают СМИ.

Модернизированные БРДМ-2, принадлежащие ЧВК «Вагнера», были уничтожены в результате обстрела силами США в Сирии, пишет «Вестник Мордовии» со ссылкой на независимых военных экспертов. По их мнению, после февральских событий в Дейр-эз-Зор БРДМ-2 больше не были замечены в составе колонн российской ЧВК.

Отмечено, что косвенным подтверждением уничтожения БРДМ-2 могут быть появившиеся в сети в марте кадры с отправкой формирования «Охотники на ИГ» в Восточную Гуту. Бойцы перемещались на новых КамАЗ-43118, тогда как бронемашин в составе их отрядов замечено не было.

Бронированная разведывательно-дозорная машина-2 — модернизация БРДМ-1. Серийно производилась с 1963 по 1982 год Горьковским автомобильным заводом, с 1982 по 1989 год –Арзамасским машиностроительным заводом.

В ходе операций, проводившихся на территории Сирии, против террористов неоднократно были задействованы модернизированные БРДМ-2. На эти бронемашины ставили дополнительное бронирование и различное вооружение, в том числе дистанционно управляемые с помощью видеокамер боевые модули с двумя спаренными пушками калибра 23 мм.

Ранее СМИ сообщали, что эти бронемашины состояли на вооружении подразделений «ЧВК „Вагнера“ в Сирии, а также действующего вместе с ними формирования „Охотники на ИГ“.