Аксенов не исключил участия «Черноморнефтегаза» в проектах на территории Сирии

Об этом он сообщил на встрече с иностранными журналистами в рамках ЯМЭФ-2018.

«Работа за рубежом будет выстроена совместно с МИД , но мы возможности изучим. Если я увижу, что какие-то крымские компании или государственные унитарные предприятия, такие как «Черноморнефтегаз» или другие крупные игроки рынка, готовы что-либо реализовывать, я обращусь к нашему президенту с просьбой дать разрешение на работу в Сирийской Арабской республике », — сказал Аксёнов.

Он добавил, что в настоящее время в рамках сотрудничества с сирийской стороной есть планы по поставке продовольствия и строительных материалов.