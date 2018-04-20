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Аксенов не исключил участия «Черноморнефтегаза» в проектах на территории Сирии
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Аксенов не исключил участия «Черноморнефтегаза» в проектах на территории Сирии 

Rambler News Service 34 минуты назад
Об этом он сообщил на встрече с иностранными журналистами в рамках ЯМЭФ-2018.
«Работа за рубежом будет выстроена совместно с МИД, но мы возможности изучим. Если я увижу, что какие-то крымские компании или государственные унитарные предприятия, такие как «Черноморнефтегаз» или другие крупные игроки рынка, готовы что-либо реализовывать, я обращусь к нашему президенту с просьбой дать разрешение на работу в Сирийской Арабской республике», — сказал Аксёнов.
Он добавил, что в настоящее время в рамках сотрудничества с сирийской стороной есть планы по поставке продовольствия и строительных материалов.
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