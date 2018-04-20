Глава Крыма и президент Южной Осетии подписали протокол об углублении сотрудничества

Это первый документ о сотрудничестве между Южной Осетией и Республикой Крым. Стороны подписали протокол, «учитывая взаимную заинтересованность в углублении и расширении двустороннего торгового, экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества», говорится в тексте документа.

"Стороны в пределах своей компетенции выражают намерение развивать долгосрочные и всесторонние торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи на принципах взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Южная Осетия", — говорится в протоколе.

Бибилов отметил, что Южная Осетия готова сотрудничать с Крымом по всем направлениям. «Направления [по которым Южная Осетия будет сотрудничать с Крымом] охватывают практически все. Обсуждали вопросы развития экономического характера. Договорились об обмене и визитах наших предпринимателей, чтобы они на месте изучили те возможности, которые есть в Южной Осетии. Конечно же, обсуждались вопросы здравоохранения, образования, то есть весь спектр сфер, в которых надо налаживать сотрудничество как между близкими, родными людьми — близкими республиками», — сказал он журналистам.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ближайшее время последует подписание соглашения о сотрудничестве. «Мы договорились, что создадим рабочую группу, которая отработает эти все направления. Конкретизируем эти отношения, конечно, они будут в сфере экономики, далее подпишем соглашение с конкретными пунктами. На самом деле бизнесмены Крыма уже работают в Южной Осетии, и мы точно также готовы принять у себя группу бизнесенов, которые хотят развивать бизнес в Крыму. Желание есть, понимание, что нужно друг другу есть», — рассказал Аксенов журналистам.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.