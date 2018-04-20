США уничтожили суперброневики наемников из РФ

Американцев заподозрили в уничтожении суперброневиков российских наемников

Бойцы так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера в результате американских авиаударов в феврале могли лишиться модернизированных БРДМ-2, на которых они передвигались в Сирии . Об этом пишет «Вестник Мордовии».

Как отмечает издание, усовершенствованные бронемашины, которые, по некоторым данным, состояли на вооружении ЧВК Вагнера и действующего вместе с ней формирования «Охотники на ИГИЛ » (ИГИЛ, ИГ — террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России ), были одними из лучших в мире. Они были оснащены дополнительной броней, а также дистанционно управляемыми с помощью видеокамер боевыми модулями с двумя спаренными 23-миллиметровыми пушками.

БРДМ-2 активно использовались в ходе проведения операций на территории Сирии, однако ни разу не были замечены после того, как наемники подверглись атаке ВВС США в феврале. Кроме того, в марте в сети появились кадры, запечатлевшие отправку ЧВК и «Охотников» в Восточную Гуту: на них видно, что наемники передвигались уже на КамАЗ-43118.

По мнению военных экспертов, это свидетельствует о том, что бойцы ЧВК полностью лишились имевшихся у них бронемашин данной модели, отмечает «Вестник Мордовии».

В начале февраля российские наемники попали под обстрел США и курдов в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Отмечалось, что американцы применили в том числе самолеты огневой поддержки AC-130, вооруженные пушками, бомбами и ракетами. Данные о погибших россиянах разнились: поступала информация, что жертвами могли стать от 11 до 200 человек. В МИД России предварительно подтвердил гибель пяти граждан страны, но не военнослужащих.

Позднее стало известно, что наемники, попавшие под обстрел, хотели захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов.