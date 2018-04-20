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Губернатор поддержал идею поставок товаров из Сирии через Севастополь
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Губернатор поддержал идею поставок товаров из Сирии через Севастополь 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поддержал идею поставок товаров из Сирии для РФ через Севастополь.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, побывавший в Сирийской Арабской Республике, сообщил, что российские парламентарии обсудили с сирийскими властями перспективы обмена грузами между Россией и Сирией через Севастополь после открытия Крымского моста и строительства трассы «Таврида».
"Отличная идея, поддерживаю", — сказал Овсянников в пятницу ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума. Но при этом он добавил, что пока реализация этой идеи не обсуждалась. «Помимо публичных заявлений, я не знаю, стоит ли за этим что-то реально», — отметил Овсянников.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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