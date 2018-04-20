В Сирии обстреляли жилые кварталы

Боевики обстреляли жилые кварталы на юге Дамаска, погибли три человека

Три человека погибли и 40 ранены при обстреле в четверг боевиками жилых районов в южной части Дамаска , сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко

"Девятнадцатого апреля боевики незаконных вооруженных формирований, действующие в квартале Мухайям-Эль-Ярмук, подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон и Аль-Мидан в южной части Дамаска. Погибло три и ранено сорок мирных жителей", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, в Восточной Гуте обстановка стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни. В городе Дума продолжаются работы по разминированию жилых домов и объектов инфраструктуры, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано 12 домов и придомовых территорий. Обезврежено 14 самодельных взрывных устройств.

Евтушенко сообщил, что в городе продолжается расчистка дорог и восстановление объектов электро— и водоснабжения. Не прекращается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других населенных пунктах Восточной Гуты. При всесторонней поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц уже вернулось 61 082 жителя Восточной Гуты.

Евтушенко добавил, что Российским Центром по примирению враждующих сторон переданы администрации населенного пункта Дахийят-Аль-Асад строительные материалы, электрический и оптоволоконный кабель и водопроводные трубы. Представителями Центра по примирению проведено обследование наиболее важных объектов социальной инфраструктуры в районе ДЖОУБАР, определены объемы и мероприятия по их скорейшему восстановлению. Центром по примирению враждующих сторон продолжается работа по дальнейшей нормализации обстановки в провинции ДАМАСК.