Российские строители могут принять участие в восстановлении Сирии 

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень не исключил участия российских строителей в восстановительных работах на территории Сирии.
«Вполне возможно. Мы готовы такие проекты поддержать, но они должны сначала политически взвешиваться», — цитирует министра ТАСС.
Мень отметил, что министерство располагает информацией, о том кто из российских застройщиков готов строить жилье в Сирии. По его словам, они обладают всеми компетенциями для реализации проектов за рубежом.
«У нас строят в Белоруссии, в других странах, у нас отрасль полностью импортозамещена. Если там будет спрос, либо спрос, стимулируемый госпрограммами, это вполне возможно», — добавил он.