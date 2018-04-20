Российские строители могут принять участие в восстановлении Сирии

Минстрой располагает информацией, о том кто из российских застройщиков готов строить жилье в Сирии

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень не исключил участия российских строителей в восстановительных работах на территории Сирии.

«Вполне возможно. Мы готовы такие проекты поддержать, но они должны сначала политически взвешиваться», — цитирует министра ТАСС

Мень отметил, что министерство располагает информацией, о том кто из российских застройщиков готов строить жилье в Сирии. По его словам, они обладают всеми компетенциями для реализации проектов за рубежом.