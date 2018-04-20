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Российские строители могут принять участие в восстановлении Сирии
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Российские строители могут принять участие в восстановлении Сирии 

Аргументы и Факты 27 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Минстрой располагает информацией, о том кто из российских застройщиков готов строить жилье в Сирии
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень не исключил участия российских строителей в восстановительных работах на территории Сирии.
«Вполне возможно. Мы готовы такие проекты поддержать, но они должны сначала политически взвешиваться», — цитирует министра ТАСС.
Мень отметил, что министерство располагает информацией, о том кто из российских застройщиков готов строить жилье в Сирии. По его словам, они обладают всеми компетенциями для реализации проектов за рубежом.
«У нас строят в Белоруссии, в других странах, у нас отрасль полностью импортозамещена. Если там будет спрос, либо спрос, стимулируемый госпрограммами, это вполне возможно», — добавил он.
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