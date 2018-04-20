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Лавров прокомментировал перспективы начала межсирийских переговоров
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Безопасность России оказалась под угрозой

Лавров прокомментировал перспективы начала межсирийских переговоров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Перспективы старта межсирийского диалога на сегодняшний день «не столь радужны», но Москва будет добиваться, чтобы существующие договоренности по сирийскому урегулированию выполнялись, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стеффаном де Мистурой Лавров отметил, что с момента последней их встречи в марте прошло меньше месяца, но «сегодня мы встречаемся в условиях, когда перспективы скорейшего начала диалога под вашей эгидой в соответствии с резолюцией 2254 не столь радужны, как месяц назад».
"Но тем не менее, мы не должны опускать руки и сделаем все, чтобы не допустить отхода от ключевых договоренностей, которые были достигнуты в Совете безопасности, в рамках сирийского процесса и на состоявшемся в Сочи Конгрессе сирийского национального диалога", — заявил он.
Министр подчеркнул, что главная задача сейчас — оставаться в рамках международного права. «Мы будем добавиться от всех наших партнеров, чтобы они следовали именно этой линии и не пытались разыгрывать свои геополитические комбинации в ущерб интересам сирийского народа. Так что рассчитываю, что ваш сегодняшний визит в столице России, уже состоявшиеся переговоры с министром обороны, генералом армии Сергеем Шойгу и наш сегодняшний разговор позволят двигаться в этом направлении», — добавил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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