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Глава Минстроя не исключил участие российских строителей в восстановлении Сирии
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Глава Минстроя не исключил участие российских строителей в восстановлении Сирии 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Минстроя России Михаил Мень не исключил участие российских строителей в восстановлении Сирии.
Об этом он сообщил в пятницу журналистам на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).
"Вполне возможно. Мы готовы такие проекты поддержать, но они должны сначала политически взвешиваться", — сказал министр. Он добавил, что Минстрой не обладает информацией о том, кто из российских девелоперов уже планирует строить жилье в Сирии.
Мень отметил, что российские застройщики обладают всеми компетенциями для реализации проектов за рубежом. «У нас строят в Белоруссии, в других странах, у нас отрасль полностью импортозамещена. Если там [в Сирии] будет спрос, либо спрос, стимулируемый госпрограммами, это вполне возможно», — добавил министр.
О форуме
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. Главная тема — «Будущее мира. Будущее России».
ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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