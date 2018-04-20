Глава Минстроя не исключил участие российских строителей в восстановлении Сирии

Об этом он сообщил в пятницу журналистам на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

"Вполне возможно. Мы готовы такие проекты поддержать, но они должны сначала политически взвешиваться", — сказал министр. Он добавил, что Минстрой не обладает информацией о том, кто из российских девелоперов уже планирует строить жилье в Сирии.

Мень отметил, что российские застройщики обладают всеми компетенциями для реализации проектов за рубежом. «У нас строят в Белоруссии , в других странах, у нас отрасль полностью импортозамещена. Если там [в Сирии] будет спрос, либо спрос, стимулируемый госпрограммами, это вполне возможно», — добавил министр.

О форуме

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. Главная тема — «Будущее мира. Будущее России ».

ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.