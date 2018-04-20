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Министр экономики Сирии пригласил абхазского коллегу принять участие в дамасской ярмарке
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Министр экономики Сирии пригласил абхазского коллегу принять участие в дамасской ярмарке 

ТАСС 32 минуты назад
СУХУМ, 20 апреля. /ТАСС/. Министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самер Халиль пригласил своего абхазского коллегу Адгура Ардзинба принять участие в Дамасской международной ярмарке, которая пройдет в сентябре. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономики Абхазии.
"В ходе встречи, прошедшей 20 апреля на полях IV Ялтинского международного экономического форума, министр экономики и внешней торговли Сирии пригласил министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба принять участие в 60-й Дамасской международной ярмарке, которая состоится в сентябре этого года", — отмечается в сообщении.
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся организации выставок абхазской и сирийской продукции.
Министр экономики Абхазии поблагодарил сирийского коллегу за приглашение. «Это мероприятие международного уровня, и мы постараемся приехать к вам и презентовать абхазскую продукцию», — сказал Ардзинба.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
Ардзинба возглавляет абхазскую делегацию на форуме. Представители Абхазии посетили ряд площадок, которые представляют интерес для республики, в первую очередь по вопросам цифровой экономики.
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