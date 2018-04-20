Министр экономики Сирии пригласил абхазского коллегу принять участие в дамасской ярмарке

СУХУМ, 20 апреля. / ТАСС /. Министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самер Халиль пригласил своего абхазского коллегу Адгура Ардзинба принять участие в Дамасской международной ярмарке, которая пройдет в сентябре. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономики Абхазии.

"В ходе встречи, прошедшей 20 апреля на полях IV Ялтинского международного экономического форума, министр экономики и внешней торговли Сирии пригласил министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба принять участие в 60-й Дамасской международной ярмарке, которая состоится в сентябре этого года", — отмечается в сообщении.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся организации выставок абхазской и сирийской продукции.

Министр экономики Абхазии поблагодарил сирийского коллегу за приглашение. «Это мероприятие международного уровня, и мы постараемся приехать к вам и презентовать абхазскую продукцию», — сказал Ардзинба.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России ». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

Ардзинба возглавляет абхазскую делегацию на форуме. Представители Абхазии посетили ряд площадок, которые представляют интерес для республики, в первую очередь по вопросам цифровой экономики.