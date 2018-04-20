Нетаньяху поблагодарил Путина и Трампа за поздравления с 70-й годовщиной Израиля

"Я благодарю мировых лидеров за поздравления, в особенности президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, — сказал Нетаньяху министрам своего кабинета. — Эти поздравления отражают возрастающий статус Израиля среди наций". Высказывания премьера распространила в пятницу его канцелярия.

Израильтяне на этой неделе празднуют День независимости и 70-ю годовщину образования еврейского государства. Заседание правительства в пятницу проходит в Тель-Авиве в доме, где 14 мая 1948 года была подписана Декларация независимости страны. «Пятое ияра 5708 года (соответствует в еврейском календаре 14 мая 1948 года) — уникальная дата в истории, — сказал Нетаньяху на торжественном заседании правительства. — В этот день в этой комнате было принято решение о создании еврейского государства в земле Израиля, таким образом был восстановлен наш политический суверенитет на нашей земле».

5 ияра в 2018 году приходится на период с вечера 18 апреля до вечера 19 апреля. В еврейском лунном календаре в соответствии с древней традицией дни отсчитываются от заката до заката. Празднование 70-й годовщины Израиля по решению правительства страны официально продолжается 70 часов с вечера 18 апреля.