Бибилов пригласил президента Сирии посетить с визитом Южную Осетию

Делегация Сирии является самой многочисленной участницей ЯМЭФ, ее возглавляет министр экономики и внешней торговли Мухаммед Самим Халиль. В ее состав входят более 80 человек, представляющие правительство и бизнес. Восстановлению сирийской экономики после войны будет посвящена отдельная сессия форума.

"Мы встречались с официальной делегацией Сирийской Арабской Республики (САР). Я передал приглашение через них президенту Сирии Башару Асаду, чтобы он посетил Республику Южная Осетия (РЮО)", — сказал Бибилов.

Он отметил, что у двух стран «есть точки соприкосновения, есть одинаковое понимание событий, которые происходят в САР и в РЮО». Глава Южной Осетии напомнил, что в Сирии проживает много этнических осетин.

" [Мы] выразили полную поддержку народу Сирийской Арабской Республики, ее руководству. Конечно, то, что там происходит, не поддается здравому смыслу, ведь уничтожается все — уничтожаются люди, уничтожаются здания, уничтожаются культурные ценности мирового масштаба, уничтожаются музеи древностей. Это какое-то варварство. И когда в этом варварстве принимают участие государства, которые «поддерживают демократические ценности», то это вызывает озабоченность", — подчеркнул Бибилов.

О форуме

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России ».

ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.