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Бибилов пригласил президента Сирии посетить с визитом Южную Осетию
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Бибилов пригласил президента Сирии посетить с визитом Южную Осетию 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил президента Сирии Башара Асада посетить с визитом республику. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Делегация Сирии является самой многочисленной участницей ЯМЭФ, ее возглавляет министр экономики и внешней торговли Мухаммед Самим Халиль. В ее состав входят более 80 человек, представляющие правительство и бизнес. Восстановлению сирийской экономики после войны будет посвящена отдельная сессия форума.
"Мы встречались с официальной делегацией Сирийской Арабской Республики (САР). Я передал приглашение через них президенту Сирии Башару Асаду, чтобы он посетил Республику Южная Осетия (РЮО)", — сказал Бибилов.
Он отметил, что у двух стран «есть точки соприкосновения, есть одинаковое понимание событий, которые происходят в САР и в РЮО». Глава Южной Осетии напомнил, что в Сирии проживает много этнических осетин.
" [Мы] выразили полную поддержку народу Сирийской Арабской Республики, ее руководству. Конечно, то, что там происходит, не поддается здравому смыслу, ведь уничтожается все — уничтожаются люди, уничтожаются здания, уничтожаются культурные ценности мирового масштаба, уничтожаются музеи древностей. Это какое-то варварство. И когда в этом варварстве принимают участие государства, которые «поддерживают демократические ценности», то это вызывает озабоченность", — подчеркнул Бибилов.
О форуме
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России».
ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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