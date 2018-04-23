Террористы подожгли свои танки перед уходом из Сирии

Боевики террористической группировки «Джейш аль‐Ислам»* подожгли свою бронетехнику перед уходом из Восточной Гуты. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Группировка покидала Восточную Гуту на автобусах, поэтому с собой боевикам разрешалось взять только автоматы. Остальную технику они должны были оставить сирийским военным. Однако члены группировка «Джейш

аль-Ислам

»* решили сжечь свои танки, чтобы их не посчитали предателями. Таким образом, соглашение о мирном выходе было нарушено.

Во время обыска боевиков на пункте сбора в поселении

Ар-Рухейба

северо-востоке

провинции Дамаска сирийская армия изъяла боеприпасы и нательные пояса со взрывчаткой. Участники группировки «Джейш

аль-Ислам

»* пытались взять с собой вооружение во время выхода в провинцию Алеппо.

*«Джейш

аль-Ислам