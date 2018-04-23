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Террористы подожгли свои танки перед уходом из Сирии
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Террористы подожгли свои танки перед уходом из Сирии 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Боевики террористической группировки «Джейш аль‐Ислам»* подожгли свою бронетехнику перед уходом из Восточной Гуты. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Группировка покидала Восточную Гуту на автобусах, поэтому с собой боевикам разрешалось взять только автоматы. Остальную технику они должны были оставить сирийским военным. Однако члены группировка «Джейш
аль-Ислам
»* решили сжечь свои танки, чтобы их не посчитали предателями. Таким образом, соглашение о мирном выходе было нарушено.
Во время обыска боевиков на пункте сбора в поселении
Ар-Рухейба
северо-востоке
провинции Дамаска сирийская армия изъяла боеприпасы и нательные пояса со взрывчаткой. Участники группировки «Джейш
аль-Ислам
»* пытались взять с собой вооружение во время выхода в провинцию Алеппо.
*«Джейш
аль-Ислам
» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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