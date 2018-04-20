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Эксперты ОЗХО пока не побывали в сирийской Думе
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ООН: эксперты ОЗХО пока не смогли побывать в сирийской Думе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пока не смогли посетить сирийский город Дума. Они находятся в Дамаске, сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель отделения ООН в Женеве Алессандра Веллуччи.
Отвечая на вопрос о том, прибыли ли эксперты ОЗХО на место предполагаемой химической атаки в город Дума, она сказала:
"Согласно последним новостям, которые у меня есть, по состоянию на минувшую ночь, они еще не прибыли. Они в Дамаске".
Веллуччи напомнила, что сотрудники ООН сейчас оценивают уровень безопасности.
"Идут дискуссии, и они [эксперты ОЗХО] направятся [в Думу], как только это станет практически возможным", — заключила представитель.
7 апреля в Думе, по утверждению НПО "Белые каски", было применено химическое оружие. Об этой организации в Минобороны РФ сообщили, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Решение о направлении на место инцидента Миссии по установлению фактов ОЗХО было принято 10 апреля, спустя четыре дня эксперты прибыли в Дамаск.
17 апреля передовая группа сотрудников службы безопасности ООН направилась в Думу, чтобы изучить обстановку на месте предполагаемой химической атаки перед визитом туда инспекторов ОЗХО. Автоколонна подверглась обстрелу и была вынуждена вернуться в Дамаск.
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