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Министр экономики Сирии представит на ЯМЭФ инвестиционную карту
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Министр экономики Сирии представит на ЯМЭФ инвестиционную карту 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. В рамках Ялтинского международного экономического форума Дамаск представит инвестиционную карту восстановления Сирии и приоритетные проекты, к участию в которых приглашены российские капиталы, заявил министр экономики и внешней торговли страны Самер аль-Халиль.
"Мы провели много важных встреч между бизнесменами и представителями правительства и другими российскими чиновниками. Это помогает нам увеличить объём торговых отношений между нашими странами. В рамках конференции мы представим преференции и поощрения Сирии для иностранных инвесторов", — сказал министр журналистам в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
Он уточнил, что также в рамках ЯМЭФ для российских компаний будет представлена «инвестиционная карта». «Будет также объявлено о главных приоритетных проектах, которые будут реализовываться в ближайшее время и к участию в которых мы приглашаем наших российских друзей», — сказал он.
В делегацию Сирии на форуме помимо министров входят более 80 бизнесменов из Сирии, которые представляют различные сектора экономики, уточнил аль-Халиль.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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