СМИ: в Сирии ожидают новую провокацию с якобы химическим оружием

Сирии может повториться новая антитеррористическая операция с «химическим оружием». Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на своего военного корреспондента.

В настоящее время в Сирии есть так называемый палестинский лагерь беженцев Ярмук, в котором, по словам военного корреспондента «КП» Александра Коца, находятся от 1200 до 2000 боевиков. Накануне, 19 апреля, правительство начало очередную операцию.

С вечера была поднята в воздух сирийская авиация, они достаточно длительное время наносили бомбовые удары, работала артиллерия

Уходить террористам некуда, но «они как будто все еще на что-то рассчитывают». Военкор считает, что в скором времени в Сирии может произойти очередная провокация, чтобы остановить правительственные войска.

На стороне боевиков фактически может выступить вся военная машина НАТО . Но надо учитывать, что боевики Восточной Гуты и боевики Ярмука это немного разные люди. Сейчас идет операция против самых непримиримых и самых отъявленных головорезов, многие из которых предпочтут умереть, чем позорно выехать на зеленых автобусах

— Александр Коц.

По данным источника, есть предположения, что это будет повторение истории с «химическим отравлением».