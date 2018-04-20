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СМИ: в Сирии ожидают новую провокацию с якобы химическим оружием
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СМИ: в Сирии ожидают новую провокацию с якобы химическим оружием 

360tv.ru 41 минуту назад
В Сирии может повториться новая антитеррористическая операция с «химическим оружием». Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на своего военного корреспондента.
В настоящее время в Сирии есть так называемый палестинский лагерь беженцев Ярмук, в котором, по словам военного корреспондента «КП» Александра Коца, находятся от 1200 до 2000 боевиков. Накануне, 19 апреля, правительство начало очередную операцию.
С вечера была поднята в воздух сирийская авиация, они достаточно длительное время наносили бомбовые удары, работала артиллерия
Александр Коц.
Уходить террористам некуда, но «они как будто все еще на  что-то  рассчитывают». Военкор считает, что в скором времени в Сирии может произойти очередная провокация, чтобы остановить правительственные войска.
На стороне боевиков фактически может выступить вся военная машина НАТО. Но надо учитывать, что боевики Восточной Гуты и боевики Ярмука это немного разные люди. Сейчас идет операция против самых непримиримых и самых отъявленных головорезов, многие из которых предпочтут умереть, чем позорно выехать на зеленых автобусах
— Александр Коц.
По данным источника, есть предположения, что это будет повторение истории с «химическим отравлением».
В США уверены в том, что сирийская сторона при поддержке России пытается скрыть свидетельства химической атаки, которая предположительно произошла 7 апреля в Думе. Об этом заявила пресс‐секретарь госдепа Хезер Науэрт.
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