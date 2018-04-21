Крым и сирийская Латакия пописали меморандум о сотрудничестве

Стороны выразили намерение развивать сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также сферах культуры, туризма, спорта, строительства, защиты окружающей среды и взаимодействия органов власти регионов.

— Это очень знаковое для нас событие, — отметил глава Крыма. — Будем поддерживать и развивать отношения. Есть желание помочь восстановлению САР. С министерством иностранных дел РФ все позиции согласованы по этому вопросу. Уверен, что у нас будет экономический эффект от совместной деятельности. Мы установили личные взаимоотношения, которые позволят нам двигаться дальше более результативно.

Министр экономики Сирии Самер аль-Халиль заявил, что есть масса идей для развития сотрудничества между Сирией и Россией . В частности, обсуждены условия развития морского сообщения между САР и полуостровом, поставки сирийских продуктов — в том числе овощей и фруктов — на территорию РФ через Крым. В свою очередь, один из крупнейших агрохолдингов полуострова готов поставлять в Сирию до 10 тысяч тонн пшеницы в год. Есть проекты восстановления разрушенных объектов Сирии и возведения новых, необходимых для сирийской экономики.

Напомним, в среду в Крым для участия в IV ЯМЭФ прилетела представительная делегация из Сирии, состоящая из 80 человек. Ее возглавляет министр экономики и внешней торговли САР Самер аль-Халиль, а в состав вошли министры сирийского правительства, представители крупного бизнеса. Сирийские гости посадили оливковые деревья в Ялте в знак дружбы между странами. Аналогичную аллею заложили и в Сирии, сообщил губернатор Латакии Ибрагим аль-Салем.