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Крым и сирийская Латакия пописали меморандум о сотрудничестве
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Крым и сирийская Латакия пописали меморандум о сотрудничестве 

Российская Газета 12 минут назад
Фото: Российская Газета
В Ливадийском дворце в рамках IV Ялтинского международного экономического форума подписан меморандум о намерениях между Республикой Крым и провинцией Латакия Сирийской Арабской Республики. Документ завизировали глава РК Сергей Аксенов и губернатор сирийской Латакии Ибрагим Худер Аль-Салем.
Стороны выразили намерение развивать сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также сферах культуры, туризма, спорта, строительства, защиты окружающей среды и взаимодействия органов власти регионов.
— Это очень знаковое для нас событие, — отметил глава Крыма. — Будем поддерживать и развивать отношения. Есть желание помочь восстановлению САР. С министерством иностранных дел РФ все позиции согласованы по этому вопросу. Уверен, что у нас будет экономический эффект от совместной деятельности. Мы установили личные взаимоотношения, которые позволят нам двигаться дальше более результативно.
Министр экономики Сирии Самер аль-Халиль заявил, что есть масса идей для развития сотрудничества между Сирией и Россией. В частности, обсуждены условия развития морского сообщения между САР и полуостровом, поставки сирийских продуктов — в том числе овощей и фруктов — на территорию РФ через Крым. В свою очередь, один из крупнейших агрохолдингов полуострова готов поставлять в Сирию до 10 тысяч тонн пшеницы в год. Есть проекты восстановления разрушенных объектов Сирии и возведения новых, необходимых для сирийской экономики.
Напомним, в среду в Крым для участия в IV ЯМЭФ прилетела представительная делегация из Сирии, состоящая из 80 человек. Ее возглавляет министр экономики и внешней торговли САР Самер аль-Халиль, а в состав вошли министры сирийского правительства, представители крупного бизнеса. Сирийские гости посадили оливковые деревья в Ялте в знак дружбы между странами. Аналогичную аллею заложили и в Сирии, сообщил губернатор Латакии Ибрагим аль-Салем.
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