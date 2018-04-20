Натали Портман сорвала церемонию вручения «еврейского Нобеля»

Натали Портман, лауреатка премии, была приглашена на торжественную церемонию вручения в июне, однако сейчас вынуждена была отказаться от визита в Израиль из-за стресса, вызванного происходящими в стране событиями. Как рассказал представитель актрисы, «ей некомфортно участвовать в любых публичных мероприятиях в Израиле».

Какие именно события смутили актрису, не сообщается, однако за последние недели в результате протестов на границе Израиля с сектором Газа было убито 28 палестинцев, сотни человек были ранены израильскими войсками в рамках защиты границы.

Фонд Genesis, учредивший премию, уже выразил опечаленность решением Портман и отменил церемонию. Ежегодная премия Genesis в размере $1 млн была учреждена в Израиле в 2012 году. Она присуждается евреям и выходцам из Израиля, получившим мировое признание.