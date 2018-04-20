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Экс-посол Великобритании в Сирии: Лондон должен смягчить политику в отношении Асада
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Экс-посол Великобритании в Сирии: Лондон должен смягчить политику в отношении Асада 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Великобритания должна «проглотить свою гордость» и поменять политику в отношении нынешнего руководства Сирии, а также задуматься об открытии посольства в Дамаске. С таким предложением выступил независимый член британской Палаты лордов Эндрю Грин, который с 1991 по 1994 года был послом Соединенного Королевства в Сирии.
"Какова наша долгосрочная стратегия? Очевидно у нас ее нет", — написал он в статье, опубликованной в апрельском номере журнала Палаты общин британского парламента.
"Реальность такова, что нынешний режим [президента САР Башара] Асада останется. Его силы достигли решительного прогресса на земле при поддержке России и Ирана, которые сегодня являются ключевыми игроками в регионе. Даже израильтяне давно научились уживаться с сирийским режимом", — полагает лорд Грин. Описывая ситуацию в стране, он признает наличие в ней секретной полиции, жесткого контроля над инакомыслящими, однако в то же время — конфессиального плюрализма и указывает на то, что Асад обладает реальной поддержкой населения на контролируемых правительством территориях.
"Что же до нас самих, то мы не сможем выработать разумную стратегию в отношении Сирии, пока мы не примиримся с нашим инстинктивным неприятием режима Асада, — полагает он, отмечая, что ракетные удары по территории страны не решат политических проблем. — Таким образом, самое время объективно взглянуть на сирийский режим и на его интересы в регионе. Наш же главный интерес заключается в недопущении того, чтобы сирийская территория досталась ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ТАСС) и их союзникам. Мы должны ясно понимать, что исламский экстремизм — самая большая угроза нашей безопасности с момента завершения Второй мировой войны".
"Дружба вряд ли возможна, пока сирийский режим не ослабит свой подход, однако между тем мы должны проглотить свою гордость и двигаться в этом направлении", — заметил лорд Грин. Он процитировал при этом высказывание своего коллеги, бывшего начальника дипломатической службы британского МИД Джона Керра, который заявил 16 апреля: «Мы должны перестать говорить, что человек, который на самом деле выигрывает гражданскую войну, должен уйти до того, как в стране может быть достигнуто будущее урегулирование».
"На самом деле открытие посольства в Дамаске могло бы быть полезным начинанием. Одно лишь обливание грязью не является стратегией", — заключил лорд Грин.
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