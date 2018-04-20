Ещё
ВВС Сирии наносят удары по боевикам к югу от Дамаска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: ВВС Сирии наносят удары по позициям террористов к югу от Дамаска 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военно-воздушные силы Сирии наносят удары по позициям боевиков террористических организаций «Исламское государство»* и «Джабхат ан-Нусра»** в Хаджар аль-Асваде, расположенном к югу от Дамаска. Об этом сообщает SANA.
Отмечается, что авиаудары наносятся в рамках операции сирийских властей по очистке находящихся рядом с Дамаском районов от террористов.
Ранее сообщалось, что иракская авиация нанесла удары по позициям террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
Генсек НАТО назвал удары Запада по Сирии сигналом России и Ирану Мальчик из ролика о «химатаке» в Сирии рассказал подробности съёмки Главы МИД стран ЕС согласовали единую позицию по Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США174
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300339
Первый легальный бордель открывается в России355
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть21
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой85
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
27:01
В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций
США Политика
00:54
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Азия В мире
03:37
Медведев уволил торгпреда РФ в США Стадника
Экономика Политика
05:59
Тулеев просит отменить митинг в Кемерово в день похорон
Политика Пожары
01:19
Путин проведет совещание по военному строительству
Политика Армия
02:56
Посещение Кремля в мае ограничат
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение