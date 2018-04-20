Террористы обстреляли из минометов жилые районы Дамаска

Боевики в Сирии обстреляли из минометов жилые районы на юге Дамаска . Об этом сообщает SANA в пятницу, 20 апреля.

По информации источника в полиции сирийской столицы, в результате обстрела погибли четыре человека, пострадали 52. В районе также разрушены строения.

Снаряды разорвались в нескольких жилых кварталах и в районе автострады Дамаск — Дераа, сообщает ТАСС . Как пишет агентство, огонь был открыт из квартала Хаджр эль Асвад и лагеря беженцев на юге Дамаска.

19 апреля сообщалось, что боевики группировок «Исламское государство» ( ИГ , запрещена в России ) и «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе группировок « Джабхат Фатх аш-Шам » и «Джабхат ан-Нусра», запрещена в России — прим. «Ленты.ру» ) сдадут оружие и покинут Восточную Гуту рядом с Дамаском. О прекращении огня и перемирии с террористами договорилось сирийское правительство.