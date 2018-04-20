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Террористы обстреляли из минометов жилые районы Дамаска
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Террористы обстреляли из минометов жилые районы Дамаска 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Боевики в Сирии обстреляли из минометов жилые районы на юге Дамаска. Об этом сообщает SANA в пятницу, 20 апреля.
По информации источника в полиции сирийской столицы, в результате обстрела погибли четыре человека, пострадали 52. В районе также разрушены строения.
Снаряды разорвались в нескольких жилых кварталах и в районе автострады Дамаск — Дераа, сообщает ТАСС. Как пишет агентство, огонь был открыт из квартала Хаджр эль Асвад и лагеря беженцев на юге Дамаска.
19 апреля сообщалось, что боевики группировок «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе группировок «Джабхат Фатх аш-Шам» и «Джабхат ан-Нусра», запрещена в России — прим. «Ленты.ру») сдадут оружие и покинут Восточную Гуту рядом с Дамаском. О прекращении огня и перемирии с террористами договорилось сирийское правительство.
Город Дума в Восточной Гуте перешел под контроль сил президента Сирии Башара Асада 12 апреля. Ранее он контролировался боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» и являлся последним оплотом террористов в регионе. Операция по освобождению населенного пункта началась 6 апреля.
18 апреля сообщалось, что представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ Райан Диллон заявил о возрождении ячеек группировки в Сирии.
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