СМИ: при обстреле террористами южных кварталов Дамаска погибли четыре человека 

ТАСС, 20 апреля. Южные районы сирийской столицы подверглись минометному обстрелу террористов из группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ). Об этом сообщило в пятницу агентство SANA со ссылкой на источник в полицейском управлении.
По его информации, снаряды разорвались в жилых кварталах Майдан, Захра, Тадамун и Кадам, а также в районе автострады Дамаск — Дераа. В результате погибли четыре человека, свыше 52 получили ранения. Среди пострадавших есть дети, одна из мин разорвалась рядом со школой имени Абдель Рахмана аль-Кавакиби.
Огонь велся из квартала Хаджр-эль-Асвад и лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска, которые удерживают террористы. Сирийская артиллерия нанесла ответные удары и уничтожила позиции, с которых обстреливался город.
Ранее SANA сообщала, что сирийские войска начали операцию против форпостов ИГ и «Джебхат ан-Нусры» на южных окраинах Дамаска. Это произошло после того, как боевики отвергли предъявленный им ультиматум и отказались вывести свои формирования. Согласно сведениям телеканала Al Mayadeen, террористы сорвали ранее достигнутое соглашение о выводе остатков банд ИГ в район Эс-Сухна (70 км от Пальмиры), а членов «Джебхат ан-Нусры» на север Сирии в провинцию Идлиб.
Террористы проникли в южные пригороды Дамаска в 2015 году и периодически совершали оттуда вооруженные вылазки против блокпостов сирийских войск.