СМИ: при обстреле террористами южных кварталов Дамаска погибли четыре человека

По его информации, снаряды разорвались в жилых кварталах Майдан, Захра, Тадамун и Кадам, а также в районе автострады Дамаск — Дераа. В результате погибли четыре человека, свыше 52 получили ранения. Среди пострадавших есть дети, одна из мин разорвалась рядом со школой имени Абдель Рахмана аль-Кавакиби.

Огонь велся из квартала Хаджр-эль-Асвад и лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска, которые удерживают террористы. Сирийская артиллерия нанесла ответные удары и уничтожила позиции, с которых обстреливался город.

провинцию Идлиб. Ранее SANA сообщала, что сирийские войска начали операцию против форпостов ИГ и «Джебхат ан-Нусры» на южных окраинах Дамаска. Это произошло после того, как боевики отвергли предъявленный им ультиматум и отказались вывести свои формирования. Согласно сведениям телеканала Al Mayadeen, террористы сорвали ранее достигнутое соглашение о выводе остатков банд ИГ в район Эс-Сухна (70 км от Пальмиры), а членов «Джебхат ан-Нусры» на север Сирии

Террористы проникли в южные пригороды Дамаска в 2015 году и периодически совершали оттуда вооруженные вылазки против блокпостов сирийских войск.