При обстреле боевиками жилых кварталов Дамаска погибли два человека

Он отметил, что, несмотря на действующий в Сирии режим прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток фиксировались случаи его нарушения в провинциях Алеппо, Латакия , Дамаск и Дераа.

"Двадцатого апреля боевики незаконных вооруженных формирований, из квартала Мухайям-Эль-Ярмук, подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Аль-Кадам в южной части Дамаска. Погибло два и ранено девять мирных жителей", — сказал Евтушенко.