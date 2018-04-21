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При обстреле боевиками жилых кварталов Дамаска погибли два человека
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При обстреле боевиками жилых кварталов Дамаска погибли два человека 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Два человека погибли, девять ранены при обстреле боевиками жилых кварталов Дамаска в пятницу, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он отметил, что, несмотря на действующий в Сирии режим прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток фиксировались случаи его нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Дераа.
"Двадцатого апреля боевики незаконных вооруженных формирований, из квартала Мухайям-Эль-Ярмук, подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Аль-Кадам в южной части Дамаска. Погибло два и ранено девять мирных жителей", — сказал Евтушенко.
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