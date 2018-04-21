С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров . Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль — при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария?

Министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу обозначил, что у Москвы теперь нет никаких моральных преград тому, чтобы начать поставки Сирии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит».

«У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров, — указал Лавров. — Мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное». «Но теперь у нас такого морального обязательства нет», — резюмировал министр.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал прямо комментировать вопрос поставок С-300. «Читайте заявление президента, сделанное через несколько часов после нападения и агрессии против Сирии. Читайте текст внимательно», — сказал он.

Франции и Напомним, еще в начале недели Лавров, назвав ракетный обстрел Сирии «возмутительным актом агрессии со стороны США Великобритании », сообщил, что Россия будет рассматривать разные варианты обеспечения безопасности сирийского государства, включая поставки С-300. Начальник главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской тоже не исключал, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках.

Перспектива появления в Сирии С-300 сильно встревожила Израиль. Такие поставки разрушат «хрупкие» отношения двух стран и открытые каналы связи друг с другом, поспешил написать Bloomberg . Сейчас Израиль пользуется «свободой маневра» в небе благодаря «неявному зеленому свету из Москвы», дающему ему «превосходство в воздухе».

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров прогнозирует похолодание в диалоге с Израилем в случае поставок. «Поставки, безусловно, ухудшат наши отношения с Израилем. Ведь эти комплексы позволят Сирии, например, сбивать израильские самолеты над Ливаном со стороны Бекаа и на территории других сопредельных стран», — заявил он газете ВЗГЛЯД

«Хитрых вариантов, которые позволили бы одновременно осуществить поставки в Сирию и сохранить нормальные отношения с Израилем тут отсутствуют, их попросту быть не может. Для Израиля это большая проблема, потому как его превосходство в воздухе уменьшится», — подчеркнул Багдасаров.

Если С-300 окажутся у Дамаска , то это существенно уменьшит возможности Израиля безнаказанно наносить удары по сирийской территории, заявил газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии при правительстве РФ , полковник запаса Виктор Мураховский . «В последнее время Израиль наносит эти удары из воздушного пространства Ливана, применяя авиационные средства поражения в виде крылатых ракет большой дальности. Так вот поставка комплексов С-300 лишит их такой возможности», — уверен он.

«У Сирии уже есть кое-какие неплохие системы ближнего и среднего радиуса действия», — отметил Джереми Бинни, редактор раздела по Ближнему Востоку и Африке журнала Jane's Defence Weekly. Если добавить С-300, «сирийцы будут способны создать над страной довольно обширную многослойную защиту из средств ПВО».

В связи с этим некоторые израильские эксперты считают единственным вариантом ответа на доставку подобных комплексов «немедленную попытку их уничтожения». Как заявил глава Института исследования национальной безопасности Тель-Авивского университета, отставной генерал-майор израильской армии Амос Ядлин, «у нас уже есть соответствующие планы по устранению этой угрозы». «После того, как эта угроза будет устранена, (…) все вернется на круги своя», — заверил генерал-майор. Джереми Бинни предположил, что для уничтожения С-300 Израиль может использовать истребители пятого поколения F-35 и средства электронной борьбы.

«Неуязвимых систем ПВО не бывает, как не бывает и неуязвимой авиации»,

— указал Мураховский. В то же время он подчеркнул, что предупреждения Израиля о возможности уничтожить С-300 до их развертывания в Сирии все же не имеют ничего общего с действительностью и вообще напоминают анекдотическую ситуацию.

В любом случае, американские СМИ рано потирают руки в ожидании израильско-российского военного конфликта. В экспертных кругах в Израиле считается аксиомой, что при возможном ударе не должны пострадать российские военные. Подразумевается, что израильские ВВС попытаются разбомбить С-300 только тогда, когда он полностью перейдет в руки сирийцев.

Более того, бывший директор израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми подверг сомнению и тезис об ухудшении отношений. «Понятно, что Израилю будет неприятно, если сирийская армия получает более совершенные и современные средства ПВО. Но я не думаю, что это станет причиной для резкого обострения отношений», — заявил он газете ВЗГЛЯД.

«В конце концов порядок международных отношений таков, что не всегда государства полностью удовлетворяют пожелания других стран, так как у каждого есть свои национальные интересы», — отметил Кедми. «Например, сейчас в США идет дискуссия о том, чтобы поставить Саудовской Аравии ядерные технологии. Вы думаете, Израилю это нравится? Нет, но США сделают поставки, — указал он. — Когда США поставили Египту самолеты F-16 и танки Abrams, а также создали предприятия по производству танков, то нам это тоже не нравилось. А истребители F-15 и самолеты электронной разведки для Саудовской Аравии? Израилю это не нравилось, Израиль возражал. Правда, американцы нам давали компенсацию. С Россией у нас, конечно, другие отношения», — объяснил собеседник.

Кедми также подчеркнул, что появление С-300 у Сирии на баланс сил особо не повлияет, потому что «Сирия достаточно слабое государство». «Поставки немного осложнят, но не воспрепятствуею действиям израильской авиации, если ей придется выполнять задачи в сирийском небе. Но С-300 — это не такая уж большая проблема. Если бы речь шла про С-400 вкупе с другими элементами противовоздушной обороны — тогда да», — резюмировал эксперт.

Стоит отметить, что ЗРК С-300 и даже более современные С-400 уже есть на территории Сирии, однако это комплексы вооруженных сил России, задача которых заключается в охране российских баз в Хмеймиме и Тартусе.

В распоряжении же сирийской армии находятся только более старые комплексы, приобретенные до начала гражданской войны. В частности, это еще советские образцы тридцатилетней давности С-125, С-200, «Бук-М1», «Бук-М2», «Квадрат» (экспортный вариант комплекса «Куб»), «Оса» и «Стрела». Кроме того, у сирийцев есть более современные комплексы — «Панцирь-С», которые при отражении последней атаки международной коалиции показали почти стопроцентную точность, как отметили в минобороны РФ . Напомним, из выпущенных США, Британией и Францией в ночь на 14 апреля 103 крылатых ракет сирийские средства ПВО перехватили 71, отмечали в ведомстве.

Нынешние средства сирийской ПВО устарели, заявил газете ВЗГЛЯД бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Тот же советский комплекс С-200, С-75 или С-125 может одновременно стрелять по одной цели, а С-300 — по шести. «Один зенитно-ракетный дивизион С-300 эквивалентен шести дивизионам ПВО разных типов старого образца. По эффективности и математическому ожиданию числа уничтоженных целей он может быть эквивалентен среднему зенитно-ракетному полку образца 90-х годов», — рассказал собеседник.

Бижев отметил, что С-300 существенно усилят оборонительные возможности Сирии в случае повторения ракетного нападения США. «С-300 противостоят любым аэрокосмическим целям, которые могут двигаться с любой скоростью. Сейчас нет воздушного противника, с которым этот комплекс не справился бы», — заверил он. При этом С-300 — это подвижные комплексы, поэтому в короткие сроки могут усилить в Сирии «любой театр военных действий». «Срок готовности С-300 к боевому применению — шесть минут. Отстрелялся, уничтожил цели, свернулся, ушел, спрятался в горах. И все!» — отметил генерал.

В то же время Бижев подчеркнул, что прикрыть комплексами С-300 все небо над Сирией не удастся, так как для этого их придется ставить вдоль и поперек Сирии на расстоянии друг от друга 50-60 км. По его словам, противовоздушная оборона строится с учетом охраны особо важных объектов, к которым относятся электростанции, командные пункты, административно-промышленные центры, порты, аэродромы, промышленные районы.

Кроме того, для более эффективного отражения ракетного нападения со стороны США и их союзников Сирии нужно создать смешанную группировку ПВО с участием не только С-300, но и авиации, и средств радиоэлектронной борьбы. Эффективность защиты рассчитывается по следующей формуле: средств поражения должно быть в 1,3-1,7 раза больше средств нападения противника, объяснил собеседник.

Оптимальным для поставки будут три-четыре дивизиона (в каждом по 12 установок) С-300, считает Виктор Мураховский. Этого хватит для защиты важных объектов на территории страны, однако все же будет недостаточно для отражения массированной атаки США с использованием авианосца и запуском нескольких сотен крылатых ракет. «Рассчитывать Сирии на отражение массированного ракетно-авиационного удара США — это несерьезно. Там всего бюджета страны на это не хватит», — подытожил собеседник.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что использовать С-300 исключительно против крылатых ракет вообще «не комильфо». «Для них это слишком простая цель. С-300 больше предназначены для уничтожения маневрирующих сложных целей типа самолетов тактической и стратегической авиации, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, постановщиков помех. А по крылатым ракетам отлично работают комплексы ближнего действия и малой дальности, такие как „Панцирь-С“, „Бук“, который замечательно показал свою работу», — сказал Мураховский, добавив, что в случае необходимости С-300 может работать и по малоскоростным и низколетящим целям типа беспилотников и крылатых ракет.

В то же время эксперт считает, что вероятность поставки С-300 крайне высока. «Надо признать, что Запад перешел некоторую черту в своем игнорировании договоренностей, в том числе негласных. Стороны доверяли друг другу. Они верили, что мы не поставим, а мы верили, что они не будут предпринимать действия, которые поставят под угрозу кое-какие объекты. Они нагло и беспардонно нарушили договоренности. Нам-то теперь чего стесняться?» — заметил он.