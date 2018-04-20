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Саудовские ПВО сбили баллистическую ракету из Йемена
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СМИ: саудовские ПВО сбили выпущенную из Йемена баллистическую ракету 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии поразили баллистическую ракету, выпущенную в пятницу утром мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах").
Об этом сообщил саудовский новостной портал "Аджиль".
По его информации, ракета была сбита в воздухе над провинцией Джизан на юге королевства. В результате падения обломков никто не пострадал.
Ранее в этот же день йеменский телеканал Al MAsirah сообщил, что мятежники совершили пуск баллистической ракеты "Бадр-1" по саудовскому аэропорту, расположенному в приграничной с Йеменом провинции Джизан.
Тема обстрелов саудовских объектов с территории Йемена стала одним из ключевых вопросов саммита Лиги арабских государств, который прошел на прошлой неделе в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии. Участники встречи осудили атаки, а также выразили обеспокоенность эскалацией конфликта.
За минувший месяц хуситы значительно увеличили количество обстрелов баллистическими ракетами саудовской территории. По версии мятежников, ракеты достигали своих целей, в то время как в Эр-Рияде заявляли, что все снаряды были перехвачены или уничтожены саудовскими ПВО. По заявлению саудовских военных, в общей сложности нейтрализовано более 100 баллистических ракет, выпущенных хуситами.
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