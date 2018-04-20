Против боевиков в Сирии применялись ранцевые огнеметы

«Огненные мечи»: В Сирии против боевиков применялись ранцевые огнеметы

По данным военным экспертов, это скриншот с видео, которое появилось в Сети еще в 2013 году. Применяемый огнемет не похож на советский легкий пехотный ЛПО-50, по конструкции он скорее ближе к западным моделям, например к итальянскому T-148.

Хотя не исключено, что гвардейцы пытались самостоятельно изготовить такое средство поражения. Однако, по всей видимости, струйные огнеметы большого распространения не получили. Прежде всего, из-за значительного веса — до 25 кг и сравнительно небольшой дальности применения. Например, упомянутый выше T-148 бил всего лишь на 60 м. К тому же огнеметы могут быть опасны для бойцов, которые их эксплуатируют.

В настоящее время в сирийских вооруженных силах есть более современное оружие — российские реактивные пехотные огнеметы "Шмель". Они сравнительно компактны — весят около 11 кг. Имеют прицельную дальность стрельбы в 600 м, а максимальную — до 1000 м. Поэтому бойцам не нужно вплотную приближаться к позициям противника и сильно рисковать. Что же касается возможности уничтожения целей, они просто не сопоставимы. Так, 93-мм термобарический боеприпас "Шмеля" по своей мощи равен 152-мм снаряду от гаубицы.

Неудивительно, что в частях правительственной армии РПО стали так популярны, а струйные давно забыты.