Сирийский «Фаворит»: как комплекс С-300 может изменить положение сил на Ближнем Востоке

Поставка современных зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» Сирии — серьезный шаг как с военной, так и с политической точки зрения, который позволит защитить союзника России и в целом может изменить положение сил в регионе.

Великобритании и Под надуманным «химическим» предлогом тройка стран-агрессоров в составе США Франции в ночь на 14 апреля нанесла удар по целям в Сирийской Арабской Республике, выпустив 103 крылатые ракеты (по американским данным, 105) с кораблей, подводных лодок, самолетов стратегической и тактической авиации.

Напомним, что почти десять лет тому назад Сирия договорились с Россией о приобретении нескольких дивизионов С-300ПМУ-2 «Фаворит». Примерно в то же время она заключила сделки по самоходным ракетно-пушечным системам «Тунгуска», переносным зенитным ракетам «Игла» с пусковыми модулями «Стрелец», зенитно-ракетным комплексам С-125 «Печора-2М», «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1». До начала гражданской войны в 2011 году страна-покупатель получила все перечисленное имущество за исключением С-300 (а также ударных ракетных комплексов «Искандер»).

Причина — «настоятельные просьбы» некоторых наших западных партнеров, напуганных перспективой серьезного укрепления обороноспособности Арабской Республики. Теперь же, после нанесенных тройкой стран-агрессоров авиаударов, Россия считает «возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса — и не только в отношении Сирии, но и других государств», заявил Рудской.

Система систем

Рассуждая о мерах по укреплению обороноспособности Сирии, важно понимать, что войска ПВО страны представляют собой сложную и многокомпонентную «систему систем» (популярный термин среди западных специалистов). Помимо ЗРК, они имеют на вооружении зенитную артиллерию (ЗА), радиотехнические средства (РТС), средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и истребители-перехватчики, которые взаимодействуют с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ).

Многие из вышеперечисленных компонентов входили в состав сирийской системы ПВО, построенной по советскому типу с помощью наших военных советников. Однако в самом разгаре гражданской войны центральное правительство контролировало лишь 10% территории страны, что привело к серьезной деградации возможностей ПВО по отражению налетов вражеской авиации. Воспользовавшись этим, один только Израиль провел порядка 100 воздушных рейдов в воздушное пространство соседнего государства, нанося ракетно-бомбовые удары по «Хезболле» и другим дружественным Дамаску вооруженным группировкам. Благодаря действенной помощи России к настоящему времени центральное правительство восстановило контроль над 60% территории страны. Стали возможными работы по восстановлению системы ПВО, и первые ее результаты сказались при отражении ночного налета тройки стран-агрессоров.

Семьдесят сбитых

О высокой эффективности боевой работы сирийских зенитчиков говорит статистика от российского военного ведомства . Сирийскими зенитчиками уничтожена 71 крылатая ракета из 103 выявленных в воздушном пространстве республики. Отражены удары по семи аэродромам (Дювали, Думейр, Блэй, Шайрат, Тифор, Меззе и Хомс), ни один из которых не получил серьезных разрушений. К сожалению, «Томагавки» поразили слабо прикрытые зенитным огнем научно-исследовательские объекты в районе населенных пунктов Барза и Джарамани (из 30 выпущенных средств поражения уничтожено пять).

При отражении удара всего было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет (расход на одну сбитую цель — полторы ракеты). Раскладка по типам: «Панцирь» — выпущено 25 ракет, поражено 23 цели; «Бук» — выпущено 29 ракет, поражено 24 цели; «Оса» — выпущено 11 ракет, поражено пять целей; С-125 — выпущено 13 ракет, поражено пять целей; «Стрела-10» — выпущено пять ракет, поражено три цели; «Квадрат» — выпущена 21 ракета, поражено 11 целей; С-200 — выпущено восемь ракет, цели не поражены. При этом С-200 отличился при отражении февральского налета израильской авиации, уничтожив тактический истребитель F-16I Sufa.

«Остальные комплексы, также произведенные во времена СССР, показали очень высокую эффективность, несмотря на то что поражаемые цели имели высокую скорость и очень небольшую эффективную отражающую поверхность», — подытожил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

Если снова грянет гром

Какими бы грозными и смертоносными ни были зенитные ракеты, они всего лишь один из компонентов системы ПВО страны и Сухопутных войск, для эффективной работы которой необходимо в полную силу задействовать возможности всех других вышеперечисленных составляющих. Если этого не сделать, то от предпринимаемых срочных усилий по укреплению обороноспособности Сирии не стоит ожидать слишком многого.

Между тем лидеры тройки стран-агрессоров сделали заявления, подчеркнув свою решимость и дальше вести бомбардировки Сирии под откровенно надуманными предлогами («химические атаки», «сдерживание режима» и т. п.). Слова подкрепляются делами: в Восточное Средиземноморье направляется ударная корабельная группа во главе с атомным авианосцем. Есть серьезные основания полагать, что события 14 апреля были лишь прелюдией, некоей «разведкой боем», за которой последуют новые атаки.

Первый бой сирийские зенитчики выдержали. Но, как мы знаем из истории войны во Вьетнаме , американцы могут пойти по пути эскалации конфликта, с постепенным наращиванием сил и средств, выделенных для действий на выбранном театре военных действий. Напомним название операции в Юго-Восточной Азии — Rolling Thunder, что переводится как «Раскаты грома» или «Постепенно усиливающийся гром».

К отражению подобного «грома» надо планомерно, комплексно готовиться как Сирийской арабской армии (САА), так и ее союзникам. Особо отметим необходимость подключения истребителей при отражении налетов вражеской авиации (между тем в ночном налете участвовали пара бомбардировщиков B-1B, несколько десятков тактических истребителей Тornado, Rafale, Mirage 2000-5, F-15 и F-16, пара самолетов ДРЛОиУ типа E-3F Sentry и шесть воздушных заправщиков).

Недавние новости из зоны конфликта говорят о том, что в дополнение к уже развернутым базам и вооруженным формированиям Иран размещает на сирийской территории принадлежащие ему средства ПВО. Если верить сообщениям из Израиля и США, февральский налет и часть апрельского удара пришлись на аэродром Т-4 (Тифор) и были предприняты с целью уничтожения «иранских объектов», в частности ангаров хранения беспилотных летательных аппаратов, средств управления ими и прикрывающих зенитных средств.

Если дело дойдет до массированных налетов, то противостояние агрессивным действиям тройки может потребовать совместного использования сирийских и иранских средств ПВО с целью достижения наибольшей эффективности. Персидское участие в отражении ударов тем более важно, когда наращивание сил и средств агрессоров выйдет на масштабы, превышающие возможности сирийской системы ПВО.

Высшее политическое руководство Исламской Республики многократно заявляло о своей готовности и дальше помогать Сирии в борьбе с террором и отражением внешней агрессии. Этот союзник уже не раз на практике доказал свою приверженность делу разгрома врагов Дамаска, принеся в жертву тысячи жизней своих военнослужащих и подконтрольных народно-патриотических формирований.

Вооруженные силы ИРИ и Корпус стражей исламской революции обладают значительными по количественному составу и номенклатуре средствами ПВО, включая истребители-перехватчики МиГ-29, J-7 (МиГ-21) и F-14 Tomcat, зенитно-ракетные комплексы советского и российского производства: ЗРК «Тор», «Куб», С-200, С-300, а также местного происхождения, в том числе копии (и оригиналы) американских ЗРК Hawk/Improved Hawk, аналоги российских «Буков» («Раад» и т. п.) и «Фаворитов» («Бавар-373»).

Отметим, что российское происхождение либо родословная ряда ключевых персидских систем позволяет (если поставить такую задачу и упорно заниматься ее реализацией) встраивать их в систему ПВО Сирии.

Человеческий ресурс

Возвращаясь к теме поставок сирийцам С-300, отметим: данный комплекс, особенно применительно к варианту последних лет серийного выпуска (С-300ПМУ-2 «Фаворит»), отличается высокими характеристиками и технологичностью. Освоение сложной отечественной техники личным составом потребует времени. По самым грубым прикидкам оно составит несколько месяцев (до года) перед постановкой на боевое дежурство и несколько лет для полной реализации боевыми расчетами заложенных конструкторами возможностей с учетом управления огнем с централизованной системы ПВО страны.

Помощь Ирана будет нелишней как по линии финансирования закупок дополнительного имущества для сирийской армии (не только С-300), так и по линии освоения вновь поступившей техники сирийскими военнослужащими.

Заметим, что персы обладают развитой системой военных училищ и полигонов, а местные специалисты уже освоили С-300. Иранский военно-промышленный комплекс на протяжении десятилетий занимается разработкой и серийным выпуском зенитных комплексов и их составляющих, включая ракеты, радиолокационные станции и т. п., проводит модернизацию строевых «Кубов», «Буков» и С-200. Накопленные знания и способности пригодятся применительно к обеспечению деятельности ПВО Сирии. Возможно, персы уже оказывают сирийцам практическую помощь при доработке советских комплексов путем замены устаревших аналоговых блоков на цифровые, реализации более эффективных алгоритмов при перехвате целей и т. п.

Рассуждая о вопросах военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами, важно понимать существенное отличие традиционного подхода применительно к Сирии. По классике в понятиях конца прошлого — начала нынешнего тысячелетия, продавая нашу технику странам-партнерам и обучая местных специалистов, мы получали от них соответствующие платежи в твердой валюте. Требовать инкассо оплату поставляемого вооружения по принципу из известного советского кинофильма «утром — деньги, вечером — стулья» от разоренной семилетней гражданской войной страны глупо. Тем более что, обороняя Сирию, мы защищаем, прежде всего, свои собственные национальные интересы по линии борьбы с международными террористами и в глобальном противостоянии с антагонистическими силами.